İşte levreği yutarken donan Turna balığı
Levreği yutarken donan Turna balığı görenleri şaşırtıyor. Yüzeyi donan gölde levreği, vücudunun büyük bölümü suyun dışında donmuş halde gören adam balığın bulunduğu buzu keserek almak istiyor.
Motorlu testereyle buzu kesen adam, kestiği parçayı sudan çıkardığında daha büyük bir sürprizle karşılaşıyor. Buzun suyun içindeki bölümünde bir Turna balığının tam levreği yutarken donmuş olduğu görülüyor.
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