Liana Hananel kimdir nereli hamile miydi Mina Başaran'ın arkadaşı Liana Hananel kaç yaşında ne iş yapıyordu

Liana Hananel kimdir öldü mü Liana Hananel kaç yaşında nereli soruların yanıtları beli oldu. İran'da düşen uçakta ünlü tasarımcı Liana Hananel'in de olduğu ortaya çıktı. İran'da düşen Türk özel jetinde hayatını kaybedenlerin arasında ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu açıklandı. Hananel'in ölüm haberi ünlü isimleri yasa boğdu. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ardından ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel hayatı ve kariyeri hakkında araştırma yapanlar için detayları bu haberimizde derledik. Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi. İşte Liana Hananel kimdiri ve hayatı kariyeri hakkında merak edlienler...



İran'da düşen uçakta yeni ayrıntılar ortaya çıktı. 3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kaybettiği ve Başaran Holding'e ait uçakta bulunan yolculardan birinin de ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel olduğu iddia edildi. Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ın ardından ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily & Rose'un kurucusu Liana Hananel'in de uçakta olduğu öğrenildi.



Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.



2012’de İstanbul’da kurulan şirket, özellikle farklı vücut tiplerine sahip kadınlar için yaptığı tasarımlarla biliniyordu.



Dubai’den İstanbul’a giderken, İran’da düşen özel jetteki yolcuların detayları belli olmaya başladı.



Uçakta Başaran Holding’in sahibi Hüseyin Başaran’ın kızı Mina Başaran’ın yanı sıra ünlülerin tercih ettiği bikini markasının kurucusunun da olduğu belirlendi.







Aralarında Özge Ulusoy, Rüya Büyüktetik, Şeyma Subaşı ve Martha Graeff gibi ünlülerin tercih ettiği bikini markası Lily And Rose’un kurucusu Liana Hananel de uçaktaki yolculardan biriydi.



Burcu Gündoğar Urfalı: İstanbul Teknik Üniversitesi tekstil ve moda tasarımı bölümünde başladığı eğitimini, çift diploma programı ile Fashion İnstitute of Technology New York’ta 2011 yılında tamamladı. Mezun olma projesi ile ‘Critic’s Award’ alan ilk Türk öğrenci oldu. Hamileydi.



Sinem Akay: Erak Giyim’in ortaklarından işadamı Çetin Akay’ın kızı.



Aslı İzmirli: Takı tasarımcısı.



Jasmin Baruh Siloni: Takı tasarımcısı ve hamileydi.



Liana Hananel: Lily and Rose mayoları tasarımcısı, evli ve 4 aylık bir bebeği vardı.



Ayşe And: Psikolog ve nişanlıydı.



Zeynep Coşkun: Yeni nişanlanmıştı, bu yaz düğünü vardı.