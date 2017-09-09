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Libya’dan çöl sıcağı geliyor

Türkiye yarından itibaren Libay'dan gelen çöl sıcaklarının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar ülke genelinde 5-9 derece artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından daha önceden açıklanan sıcak hava dalgası bugünden itibaren kendini hissettirmeye başladı.

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Günlerdir uyarısı yapılan sıcak hava dalgası yarından itibaren etkisini gösterecek. Türkiy yarından itibaren Libya'dan gelecek  sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Ülke genelinde sıcaklıklar 5 ila 6 derece artacak. Sıcak havanın çarşamba gününe kadar sürmesi bekleniyor.
 
İstanbul’da pazar, pazartesi ve salı günleri günleri gündüz hissedilen sıcaklığın 34, gece ise 20 derece olması bekleniyor. Çarşamba gününden itibaren sıcaklığın azalmaya başlayacağı 23 Eylül’de sıcakılığın 18 dereceye kadar düşmeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da eylül ayı en yüksek sıcaklık ortalaması 24 derece, ortalama yağışlı gün sayısı ise 7.
 
BUGÜNDEN KENDİSİNİ HİSSETTİRİYOR
 
Sıcak hava etkisini bugünden hissettrmeye başladı. İstanbul’da sıcak havadan bunalan vatandaşlar serinlemek için farklı yöntemler kullanıyor. Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaşların kimisi şemsiye ile kimi vatandaşlar da bulduğu gazete ile güneşten korunmaya çalıştı. Bunaltıcı sıcaklardan kaçmaya çalışan vatandaşların bina kenarlarında, ağaç altında beklediği görüldü. Vatandaşların sıcaklıktan korunma yolları Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde renkli görüntüler oluşturdu.
 
METOROLOJİ'DEN UYARI GELDİ
 
Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığının 2-4 derece  artacağı tahmin ediliyor.  Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge  genelinde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan'da 2, Kars'ta 3, Ağrı'da  5, Erzurum'da 7, Tunceli'de 17, Iğdır ve Erzincan'da 11 derece ölçüldü.     Sıcaklığın bugün Tunceli'de 36, Iğdır ve Erzincan'da 32, Erzurum ile  Kars'ta 30, Ağrı'da 31 ve Ardahan'da 28 dereceye ulaşması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklığının düne göre 2-4 derece artacağı, güney ve  güney batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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