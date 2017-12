LGS liselere geçiş sınav soru örnekleri MEB son dakika LGS sınav soruları nasıl

LGS liselere geçiş sınavı ile ilgili MEB'ten bir son dakika açıklaması geldi. Liseye giriş LGS sınav soruları nasıl olacak? Liseye giriş sınav soru örnekleri neler? LGS soru sayısı ve konuları neler olacak? Hangi dersten kaç soru sorulacak? Liselere giriş sınavı LGS MYS sınavları ne zaman yapılacak? Liseye geçişteki yeni sistem nasıl olacak? soruların yanıtlarını merak eden milyonlarca öğrenci ve veliye beklenen yanıt Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Lise giriş sınavı soruları ve cevapları bugün Milli Eğitim Bakanlığı'nı sayfasından yayınlanacak. MEB Liselere Giriş Sınavı ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Lise giriş sınavı için örnek sorular resmen yayınlandı. Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru havuzu kullanılacak. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanan yüzbinlerce soru arasından rastgele seçilerek soru kitapçıkları hazırlanacak. Örneğin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü soru havuzundan bir soru seçerek test kitapçığına koyduğunda sistem otomatik olarak o soruyu havuzdan çıkaracak. Böylece Türkiye’nin hiçbir yerinde aynı soru bir daha kullanılamayacak. Ayrıca soru havuzundaki soruların her birinin zorluk derecesi de aynı olacak. Bu sene LGS'ye geçiş için yeni sistemle eski sistemin karışımı bir yapı olacak. Buna göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri merkezi sınavdan alacakları puanın %70'i ve diploma notunun %30'u ile elde edilecek puan ile Fen Lisesii, Sosyal Bilimler Lises ve Proje okullarna yerleşecekler. Bu okulların kontenjanları dolunca kalanlar diploma notlarına göre meslek lisesi, imam hatip ve diğer liselere yerleştirilecekler. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), liselere yerleştirme sistemi ile ilgili sınavda sorulacak soruların örneklerini öğrencilerin hizmetine sundu. Öğrenciler aynı soru tipleriyle sınavda karşılaşacak. İşte Liseye giriş sınav LGS ile ilgili MEB'ten gelen son dakika açıklama ve soru örnekleri ile ilgili detaylar...





Bakan Yılmaz'ın açıklamaları:



Eğitim bölgelerini oluşturuyoruz. Şu an çalışma sürüyor. Aralık’ta oluşacak. Oluştuktan sonra vatandaşlarımız görecek ki, kaygı duyacak hiçbir şey yok. Bütün müfredatımız öğrencilerimizin genel yeteneğinin ölçüleceğini ifade ettik. Geçmiş yıllara dönerseniz bu dershaneciliği, ilave kaynakları aramaya iter diye bir görüş geldi. Biz bunu haklı gördük. Dolayısıyla bu sistemde sadece 8’inci sınıflardan soru soracağız. Okullarımızın kitabı, müfredatı, kazanımları doğru çıkacak. Biz bir önceki

açıklamamızda 60 soru soracağımızı açıklamıştık.



90 SORU 135 DAKİKA



Biz bunu yaparken öğrencilerimiz ortaokula, liseye geçeceklerdi. Bir de liseyi bitirip üniversiteye geçenler vardı. Aynı soruyu sorarsanız bu doğru olmazdı. Üniversite için soru sayısı artınca, biz de artırdık. 20 fen, 20 matematik, 20 Türkçe, 10 inkılap tarihi, 10 din kültürü ve ahlak bilgisi, 10 da yabancı dilden soracağız. TEOG da çıkan sorular da bu dağılıma eşitti. 135 dakika verilecek. Tek oturumda olacak. 90 soru 135 dakikada yanıtlanacak.





YÜZDE 10 SINAVLA YERLEŞECEK



TEOG’a dönüş hiçbir şekilde olmayacak. Biz TEOG’u ortadan kaldırırken sakıncalarını ortaya koymuştuk. Geçmiş uygulamalardan daya iyiydi. Ancak etüt merkezlerinin çoğaldığı, okul dışı kaynaklara öğrencilerin yönlendirildiği şikayetleri gelince sınavın baskısını zorunlu olmaktan çıkaralım dedik. Yüzde 90 öğrencimiz kendi adresine dayalı, bölgesindeki okullara kaydedilecek. İsteyen öğrenci sınava girecek. Ancak öğrenci sayısı yüzde 10’a tekabül eden bir grubu sınavla öğrenci alan okullar statüsüne getireceğiz.



Fen liseleri, proje okulları, ssosyal bilimler liseleri. Bütün vatandaşlarımız bizzat yaşamışlardır genelde lise neden tercih ediliyor. Evlatlarımız daha iyi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olabilsinler diye. Her ilde, her ilçede üniversiteyi kazananlar var. İlçemizde fen lisesi, sosyal bilimler, proje okulu yok, ancak ya sizin ya da komşunuzun oğlu mühendisliği kazandı. Her okul bizim için özellikli, her okula daha çok önem vereceğiz. Bir yıl sonunda görülecek ki, sınavla öğrenci alan liseler ne kadar üniversiteye öğrenci taşıyabiliyorsa, sınavla girilmeyen liseler de bu kadar öğrenci sağlamakta. Her öğrenci, her okuldan girebilir. Mevcut sistemde öğrencinin başarısı, biraz daha öne çıkmış öğrencileri okula alıyordunuz.



1 MİLYON 180 BİN ÖĞRENCİ ORTAOKUL 8’DE



Bu yıl 1 milyon 180 bin öğrencimiz var 8’de okuyan. Sanav zamanı kaç kişinin başvuracağını görürüz demek daha doğru. İlk yıl belki biraz fazla olabilir. Hem ilk olduğu için hem de bir denesinler ne sakıncası var diyecekler. Müfredatı uygun hale getirmek, öğretmen başına düşen öğrenci sayısını düşürmek, bunlar kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlardan birkaçıdır. Bunları sağladığımızda sınavsız ortaokuldan liselere geçiş mümkün. Şimdi ilkokuldan ortaokula geçişte sınav var mı? Yok. İlkokuldan ortaokula geçişte sınavsız olmasını herkes makul buluyor da, liseye geçişi de sınavsız yapacağız deyince, herkes bir tereddütte kalıyor. Hiç şüpheniz olmasın ki bunu da sağlayacağız.



YÜZDE 12 İMAM HATİPLERDE, YÜZDE 40 MESLEK LİSELERİNDE



Şu anki ve geçmiş yıllardaki öğrencilerin tercihini dikkate alırsak, yüzde 12 gibi bir oran imam hatibe gidiyor. Kimisi ise diyor ki, evladım üniversiteyi bitirir veya bitirmez ayrı ancak iş arayacak, üniversiteye gitmeden önce dahi kolunda altın bilezik olsun diyerek meslek lisesini tercih eden var. Bunun oranı da yüzde 40. Gerisi de diğer okullara gidiyor. Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi var gerisi dediğimiz okulların arasında.



Öğrenci sayımızın üzerinde kapasitemiz var. 1 milyon 200 bin 8’inci sınıf öğrencimiz var. Toplam lise 1’lerin kapasitesi 1 milyon 360 bin. Böyle bir kapasitenin olduğu yerde kaygı duymaya, açıkta kalmaya gerek var mı? Bir veli evladını imam hatip lisesine göndermiyorsa, biz onun kaydını imam hatibe yapmayacağız. Meslek lisesine göndermiyorsa, ona kaydını yaptırmayacak.



Meslek lisesi isteyen meslek lisesine, imam hatip isteyen oraya, Anadolu lisesi isteyen oraya gidecek. Türkiye’de meslek lisesi oranı yüzde 43. Avrupa Birliği ile hemen hemen aynı.



ÖZEL OKUL ORANI YÜZDE 7



Özel okullar oranı yüzde 7. Toplam özel okullara giden öğrenci sayısı yüzde 7. Ancak OECD ülkelerinde yüzde 15. Bunu da artırmamız lazım. 18’inci Milli Eğitim Şurası’nda özel okula giden öğrencilerin yüzde 25 olması tavsiye edilmiş. Bizim hedefimiz de önce bu oranı yüzde 15’e çıkarmak, mümkünse yüzde 25’e yükseltmek. Dolayısıyla özel okula yönlendirme söz konusu değil. Herkes sanıyor ki, özel okullar kamu okullarından daha iyi. Böyle bir şey yok.



Çocuğumu ilkokula kaydettireceğim de evimi satacağım, şu okula yakın olsun. Ortaokulda bizim şu anda kayıtlarımız adrese dayalı sistem. Ortaokula kaydederken bir aileden taşınacağım, evladımı şu okula kaydettirmek için. Bunu hiç duydunuz mu? İstistanidir. Yer değiştirenler yüzde 1’i bulmaz. Kesinlikle bu iddialar doğru değil. Okula yakın ev satılıktır, kiralıktır. Bunlar sosyal medyada gündem oluşturur. Ancak gerçek hayatın gündemiyle, sosyal medyanınki aynı değildir.







AÇIK UÇLU SORU ÇIKACAK MI?



Açık uçlu soru olmayacak. Daha önce gerek ben gerek Başbakanım açık uçlu sorunun daha doğru olacağını ifade ettik. Ancak toplumda şöyle bir algı var, bunun değerlendirmesini objektif olarak yapabilmek mümkün değil. Dolayısıyla yeni bir tartışmaya yol açmamak için açık uçlu soru olmamasına karar verdik. PISA Direktörü birçok şey söyledi. Bir cümle daha söyledi. “Açık uçlu sorular olmalı, öğrenciler sorulara kendi bakış açısıyla cevap verebilsin diye.” Eğitimin ölçme sistemi açık uçluyu gerektirir. Ancak tartışmalara yol açmamak için açık uçlu sormayacağız.



Biz aslında MEB olarak açık uçlu sorulara hazırdık, öğretmenlerimiz ve değerlediricilerimizi bu doğrultuda eğitmiştik.



PISA, 15 yaşındaki, TIMSS ise 4 ve 8’inci sınıf öğrencilerini değerlendiriyor. TIMSS’teki başarı şu, ilk defa 99’da girmişiz, 2015’te girmişiz. Hemen hemen Fransa ile aynı sıradayız.



Yeni sistem tamamlandı. Mevcut sistem bu ana kadar gelenlerin en iyisiydi. Peki neden değiştirildi? Bu sınav yarışının okul dışı kaynaklara öğrenciyi yönlendirdiği şeklinde algı var. Bizler vatandaşlarımızından velilerimizden her ne şikayet gelirse dikkate almak zorundayız. Herkes bu eksiklerden mutabık.



SORU HAVUZU DEVREYE GİRİYOR

Sorular hazırlanırken Milli Eğitim Bakanlığı’nın soru havuzu kullanılacak. 6, 7 ve 8. sınıflar için ayrı ayrı hazırlanan yüzbinlerce soru arasından rastgele seçilerek soru kitapçıkları hazırlanacak. Örneğin Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü soru havuzundan bir soru seçerek test kitapçığına koyduğunda sistem otomatik olarak o soruyu havuzdan çıkaracak. Böylece Türkiye’nin hiçbir yerinde aynı soru bir daha kullanılamayacak. Ayrıca soru havuzundaki soruların her birinin zorluk derecesi de aynı olacak.

BU SENE SON MERKEZİ SINAV OLACAK

Bu sene LGS'ye geçiş için yeni sistemle eski sistemin karışımı bir yapı olacak. Buna göre 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında 8. sınıf öğrencileri merkezi sınavdan alacakları puanın %70'i ve diploma notunun %30'u ile elde edilecek puan ile Fen Lisesii, Sosyal Bilimler Lises ve Proje okullarna yerleşecekler. Bu okulların kontenjanları dolunca kalanlar diploma notlarına göre meslek lisesi, imam hatip ve diğer liselere yerleştirilecekler.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

LGS'de öğrencilerin yıl sonu not ortalamasını belirleyecek sınavlarda Milli Eğitim Bakanlığı'nın soru havuzundan olacak. MEB'in hazırlayacağı soru kitapçıklarından rastgele seçilecek kitapçıklarla İl Milli Eğitim Müdürlükleri sınav yapacaklar. Kullanılan kitapçık da LGS'den çıkartılacak böylece aynı sorular hiçbir zaman kullanılmayacak. Bu sınavlarda sorulacak sorular için açık uçlu sorular da olacak. Test soruları otomatik okunacak. Açık uçlu sorular ise sınav kağıtlarındaki isimler gizlenerek iki öğretmene teslim edilecek.

BU YIL GEÇİŞ MODELİ UYGULANACAK

Öğrencileri mağdur etmemek için çalışmalarını hızlandıran Bakanlık, tarihinde ilk defa iki model uygulayacak. 2018-2019 eğitim yılında hayata geçmesi planlanan Liseye Geçiş Sistemi’nden (LGS) önce Bakanlık bu sene için bir geçiş modeli hazırladı. Geçiş modeli sadece 2017-2018 eğitim yılında uygulanacak ve 8. sınıf öğrencilerini kapsayacak. Merkezi sınavla yerleştirilme yapılacak son sınav olan geçiş modelinde öğrencinin yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak yerleştirme yapılacak. Öğrenciler puanlarına göre önce Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Proje okullarına, geriye kalanlar ise diploma notu puanına göre Meslek Lisesi, İmam Hatip ve diğer liselere yerleştirilecek.



MERKEZİ SINAV KALDIRILDI

Önümüzdeki yıldan itibaren hayata geçirilmesi planlanan LGS’de ise merkezi sınav tamamen kaldırılacak. Sınavsız sistemde daha çok diploma notunu baz olacak olan Bakanlık, bu sistemde öğrencilerin sınava değil derslerine odaklanmasını planlıyor. Merkezi sınavla yerleştirmenin yapılmayacağı LGS modelinde Bakanlık, bölgelerin kendi sınavlarını yapmasını sağlayacak.

NOT ORTALAMASINA GÖRE YERLEŞTİRME

Öğrenciler 6, 7 ve 8. sınıflarda normal sınavlarının yanı sıra İl Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından düzenlenecek sınava da girecek. Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6. ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.



KOPYA İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINDI

Aynı sınıfta sınava girecek olan öğrenciler için şıkların yerleri ve sorular da karıştırılacak. Sınava farklı okullardan öğretmenlere gözetmenlik yapacak. Sınav kitapçığının ön yüzünde test soruları olurken arka yüzünde açık uçlu sorular olacak. Sınav bittikten sonra öğretmen cevap kağıdını makinede tarayarak sisteme kaydedecek.

Yüzde 70 sınav yüzde 30 ortalama

* Geçiş sistemi 2017-2018 eğitim yılı sonunda

8. sınıf öğrencilerine uygulanacak.

* Merkezi sınavla yerleştirilecek son sistem olacak.

* Yüzde 70 sınav puanı, yüzde 30 diploma notu hesaplanarak öğrenciler yerleştirilecek.

LGS ÖNÜMÜZDEKİ SENE UYGULAMAYA GEÇİYOR

* LGS, 2018-2019 eğitim yılından itibaren uygulanmaya başlayacak.

* 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine eğitim yılı boyunca sınav yapılacak.

* Öğrencilerin 8. sınıf sonunda 3 yıl boyunca girdiği tüm sınavların not ortalamaları hesaplanarak okula yerleştirilecek.

* Sınavlar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilecek.

* Sınav soruları soru havuzundan alınacak, testin yanında açık uçlu sorular da sorulacak.

* Öğrencilerin liseye geçiş döneminde 6 ve 7. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 20’sini, 8. sınıfta aldığı not ortalamasının yüzde 60’ını hesaplayarak fen lisesi gibi okullara tercihleri doğrultusunda yerleştirilmesi sağlanacak.

* Yerleşemeyen öğrenciler evlerine en yakın okullardan, istedikleri alanlarda tercih yapacaklar.

EVLERİNE EN YAKIN OKULA YERLEŞECEKLER

Özellikle büyükşehirlerde yaşanan en büyük sıkıntı öğrencilerin okullara yerleştirilmesi konusuydu. Bakanlık yeni sistemde bunu çözüme kavuşturuyor. Daha önce öğrenciler aynı ilçede bulunduğu için evinden uzak okula gitme sıkıntısını yaşarken yeni sistemde öğrenci evine en yakın okulu tercih edecek. Diploma notuna göre yerleşecek olan öğrenci birinci tercihinde yerleşemezse, ikinci tercihine göre yerleşecek.

"BU SENE EĞİTİM BÜTÇEMİZ, 130 MİLYARI BULDU"

Eğitime verilen desteğe değinen Yıldırım, "Eğitime son 15 yılda aşağı yukarı 11 kat artış sağladık. Bu sene eğitim bütçemiz, 130 milyarı buldu. Artırmaya da devam ediyoruz. İktidara geldiğimiz 2002 yılından bu yana eğitimde kaliteyi, fırsat eşitliğini sağlamak için gayret gösterdik. 15 yıllık iktidar dönemimizde hükümetlerimizin önceliği hep eğitim oldu. Üniversite sayımız 76'dan 185'e çıktı. 110 binden fazla yabancı uyruklu üniversite öğrencisi var. Bunun en az 350 bin olması lazım. Ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa hem üniversiteler para kazanır hem ömür boyu memleketimizin tanıtımını yapan gönüllü elçilerimiz olur" diye konuştu.-

"ÜNİVERSİTELERE GİRİŞ SADECE SINAVA ENDEKSLİ OLMAMALI"

Üniversiteye giriş sisteminde yapılan değişikliğe ilişkin Yıldırım şu ifadeleri kullandı: "Üniversitelerimizde bugünlerde sınav sistemine yönelik bir değişikliğe gidildi ve sistem basitleştirildi. Sınavlar bir günde iki oturum halinde tamamlanacak. Böylece sınav stresi biraz daha azalacak. Üniversitelere giriş sadece sınava endeksli olmamalı. Bütün kaderimiz o güne bağlanmamalı. Ortaokuldan liseden itibaren oluşan bir başarı seviyesi belirleyici olmalı.