LPG’li araçta korkutan patlama
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde LPG’li bir otomobilde meydana gelen patlama sesi çevredekilere korku dolu anlar yaşattı.
Olay, Hacıevhat Mahallesi Zülfikarağa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaylagöne’ye gitmek üzere otomobiline binen Şükrü Üzam, aracını çalıştırdığı sırada motor kısmından patlama sesi duyuldu. Korku içinde otomobilden çıkan Üzam, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, LPG’li araçta çıkabilecek yangın tehlikesinin önüne geçti. Patlama sesinin şase yapması nedeniyle meydana geldiği belirtildi.
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