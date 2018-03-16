Lüks rezidansta bir ton kaçak tütün bulundu

İstanbul Esenyurt'ta okul çağındaki 18 yaşından küçük çocukların gittiği kafeteryalara kaçak nargile tütünü sattığı belirlenen bir şebekeye yönelik olarak düzenlenen baskında piyasa değeri 200 bin lira tutarında 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Lüks bir sitede bulunan Rezidans daireden satış yaptığı belirlenen 2 nargile baronu ruhsatsız silahlarla gözaltına alındı.

İEM Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, okul önü ve civarında zararlı ve bağımlılık yapan maddelerin satışlarını yapan şebekelere yönelik olarak yaptığı çalışmalarda, Esenyurt'ta lise çağındaki öğrencilerin gittiği nargile salonlarına kaçak ve içerisinde bağımlılık yaratan kimyasalların karıştırıldığı belirlenen nargile tütünlerini sattığını belirlediği bir şebekeyi tespit etti. Şebekenin kiraladığı lüks bir sitede bulunan Rezidans daireden kaçak nargile tütünlerini sattığını tespit eden ekipler adrese baskın düzenledi. Düzenlenen baskında satış ofisine çevrilen Rezidans dairede yapılan aramalarda piyasa değeri 200 bin lira tutarında 1 ton kaçak nargile tütünü ele geçirilirken kaçak tütün satışı yapan Y.E.A. ve H.M. isimli şebeke üyesi şüpheliler suçüstü yakalanıp gözaltına alındı. İki ruhsatsız silahla birlikte yakalanıp gözaltına alınan ve şebekenin satış aşamasında yer aldıkları öğrenilen 2 şüphelinin bağlantıları ve kaçak tütünlerin sahibine yönelik çalışmalar devam ediyor.

(Milliyet)