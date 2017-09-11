ÖSYM son dakika LYS ek tercih sonuçları 2017 LYS üniversite ek tercih yerleştirme sonuç sorgulama işlemi osym.gov.tr

2017 yılı LYS ek tercih başvuruları 25 Ağustos’ta başladı. LYS ek yerleştirme sonuçları başvuruların sona ermesinin ardından yayınlanacak. LYS tercihleri için son gün 5 Eylül olarak açıklanmıştı. LYS YGS sınavlarının yapılmasının ardından binlerce öğrenci heyecanla sonuçların açıklanmasını beklediler. Sınav sonuçlarının açıklanması ile beraber üniversite boş kontenjanları taban puanlarına bakan öğrenciler LYS tercih sonuçlarının açıklanmasını beklediler. Bazı öğrenciler istediği üniversiteye yerleşirken, bazıları aldıkları sonuçtan memnun kalmadı. LYS ek tercihleri aldıkları sonuçtan memnun kalmayan öğrenciler için yapıldı. LYS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Ek tercih ücreti 15 TL olarak belirlendi. Bu ücretin ise 6 Eylül Çarşamba saat 23:59’a kadar anlaşmalı bankalara yatırılması gerekiyor. Adaylar, yerleştirme ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler. Ek yerleştirme sonuçları için ÖSYM'den net bir tarih açıklaması gelmedi ancak sonuçların 1 hafta kadar bir süre içerisinde açıklanması bekleniyor. LYS tercih sonuçları posta ile adreslere gönderilmeyecek ve sadece elektronik ortamdan öğrenilebilecek.





Üniversite taban puanlar boş kontenjanlar vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. LYS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Her sene tekrarlanan merkezi sınavlardan olan YGS LYS sınavlarının yapılmasının ardından adaylar, heyecanla sonuçlarının açıklanmasını beklediler. Sonuçlar açıklandıktan sonra ise tercihler başladı. LYS tercihleri 18 Temmuz ve 26 Temmuz tarihleri arasında yapıldı. İstediği bölümü kazanamayan öğrenciler yeni bir tercih yapacaklar. LYS ek tercihler ne zaman bitecek? ÖSYM son dakika açıklamasında ek tercihlerin 5 Eylül Salı günü biteceğini açıkladı. Ek tercih ücreti 15 TL olarak belirlendi. Bu ücretin ise 6 Eylül Çarşamba saat 23:59’a kadar anlaşmalı bankalara yatırılması gerekiyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı boş kontenjan listesini adaylara açıkladı. LYS ek tercihleri ile ilgili merak edilen bilgilere ve üniversite boş kontenjan taban puanlara haberimiz üzerinden ulaşabilirisiniz. LYS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

LYS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih sonuçlarının duyurulması ile ilgili bir tarih yayınlanmadı. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Yerleştirme Sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Lys ek tercih yerleştirme başvuruları 25 Ağustos 2017 tarihinde saat 10.00 itibari ile başladı. Başvurular 5 Eylül 2017 tarihinde son bulacak. Ücret ödeme işlemlerinin ise 6 Eylül’de saat 23:59’a kadar tamamlanması gerekiyor. LYS tercih kılavuzu yayınlandı. Kılavuza göre başvurular yapılacak. Başvuru yaparken kontenjan sayısı üzerinden ve en düşük puan dilimi baz alınacak. Başvuru yaparken sınav merkezi koşul sayfasının dikkatlice okunması gerektiği uyarısında bulundu.

ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR TABAN PUANLAR

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden kılavuzlar bölümünde LYS ek tercih kılavuzu yayınlandı. Okul türleri ve kodlarına da bu kısımdan ulaşabilirsiniz. Tablo-3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları, Tablo-4 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları, Tablo-3 ve Tablo-4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları, Tablo-6A Ortaöğretimdeki Alanlar İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları, Tablo-6B-1 Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarının Alanları İle Aynı Alanlardaki Lisans Programları, Tablo-6B-2 Teknoloji Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Turizm Fakültesi Lisans Programları, Tablo-6C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları İle Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları, Tablo-7 Okul Türleri ve Kodları, Tablo-8 Ortaöğretim Kurumlarındaki Alan/Dallar ve Kodları bu kısımda yer almaktadır.

LYS EK TERCİHLERİ NEREDEN YAPILIR?

Adayların, tercihlerini bildirmeden önce ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ÖSYS ile ilgili bilgi ve duyuruları izlemeleri yerinde olacaktır. Adaylar, bu internet sitesinde tercihleri için yararlı olacak bilgilere erişebileceklerdir. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir. İlgili YGS puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

2017-YGS/LYS'de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan tüm adaylar Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. Her adayın, girmek istediği programları Tablo 3 ve/veya Tablo 4'ten bularak tercih sırasına koyması ve bir Tercih Listesi oluşturması yararlı olacaktır. Liste oluşturulurken girmek istenilen yükseköğretim programları tercih sırasına konulmalı ve her satıra bir programın kodu ve adı ile bağlı olduğu üniversite ve fakülte/yüksekokul adı yazılmalıdır. Yapacağınız tercih yanlışlıklarından doğacak sonuçların bütün sorumluluğu size ait olacaktır.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir. Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarının tercih listenizdeki sırasını belirlerken çok dikkatli davranmanız ve bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Tablolarda, her programın adaylarda aradığı koşullar da belirtilmiştir. Okul türü, alan, yaş, sağlık, cinsiyet vb. bütün koşullarını tam olarak karşılayamadığınız programları tercih etmeyiniz. Bir programın gerektirdiği koşulları dikkate almadan yaptığınız tercihlerin sorumluluğu size ait olacak, tercih bildirimi sırasında tercih ettiğiniz programların koşullarını karşılayıp karşılamadığınız kontrol edilmeyecektir. Ancak, Merkezî Ek Yerleştirme öncesi yapılacak kontrollerde koşullarını taşımadığınız tespit edilen tercihleriniz geçersiz sayılacaktır. Koşullarını taşımadığınız tespit edilemeyen bir programa puanınız elverişli olduğu için yerleştirilseniz bile kaydınız yapılmayacaktır. Bu nedenle "Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları" bölümünü mutlaka okuyunuz.

Girmek istediğiniz yükseköğretim programlarını isteğinize göre sıralayabilmeniz için merkezî yerleştirme sisteminin nasıl işlediğini bilmenizde yarar vardır. Merkezî yerleştirme, adayların yerleştirme puanlarına, tercihlerine ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşullarına göre bilgisayarla yapılacaktır. Sistemin esasları şu şekilde özetlenebilir:

a) Her yükseköğretim programına, kılavuzda belirtilen ve bilgisayarla denetlenebilen koşulları taşıyan ve bu programa tercih listesinde yer vermiş olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar öğrenci yerleştirilecektir.

Yerleştirme puanlarına göre yapılacak yerleştirme işleminde ilgili yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

b) Bir aday, puanları ne denli yüksek olursa olsun yalnız bir programa kayıt hakkı kazanabilir. Bu program, adayın puanlarıyla girebildiği en üst tercihidir. Bunun altında kalan tercihler işleme konmaz.

c) Merkezî ek yerleştirme sisteminde bir adayın kayıt hakkı kazandığı programı sonradan değiştirmesi, daha düşük puanla öğrenci alan başka bir programa kaydolması mümkün değildir.

d) Kaydolmayı en çok istediğiniz programı en üst tercihinize, daha sonra istediğiniz programı ikinci tercihinize yazmanız ve bütün tercihlerinizi bu şekilde sıralamanız yararınıza olacaktır. Tercihlerinizi, Tablo 3 ve Tablo 4'te verilen yükseköğretim programlarının en küçük puanlarına göre sıralamanız şart değildir. Duruma göre yapabileceğiniz tercihlerin baştan birkaç tanesini "Puanım yeterli olmayabilir." endişesine kapılmadan, sadece ilginizi göz önüne alarak belirleyebilir, buralara en çok istediğiniz programları yazabilirsiniz. Kazansanız bile kaydolmayı istemediğiniz bir programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Ancak ne olursa olsun bir yükseköğretim programına kaydolmak istiyorsanız, sonlardaki birkaç tercih sıranıza girebileceğinizi tahmin ettiğiniz programları yazabilirsiniz.

Merkezî Ek yerleştirme sistemine ilişkin olarak buraya kadar yapılan açıklamalardan sonra, tercih listenize yazdığınız bilgileri son olarak şu açılardan bir kez daha kontrol ediniz.

Listenizdeki programların bu kılavuzda "bakınız/koşullar" olarak gösterilen ve giriş için aranan bütün koşullarını karşılıyor musunuz?

Listenizdeki programların kodlarını doğru yazdınız mı?

Listenizdeki programların sırası, gerçekten istek sıranıza uygun mu?

Bütün bu kontrollerden sonra oluşturmuş olduğunuz Tercih Listenizden yararlanarak internet üzerinden tercih

bildirim işleminizi gerçekleştiriniz. Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde

http://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih

işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde http://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

DİKKAT: Tercih bildiriminizi tamamladıktan sonra ek yerleştirme ücretini ödeyiniz. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59’a kadar yatırılabilecektir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır.

LYS EK TERCİH ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

(Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalıATM’lere yönlendirebilecektir.)

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

* Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaylardan yerleştirme ücreti (15,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücreti, tercih süresi tamamlandıktan sonraki ilk resmi iş günü saat 23.59'a kadar yatırılabilir. Bu süre tamamlandıktan sonra ek yerleştirme ücreti yatırılamaz. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların tercihleri geçersiz sayılır, yerleştirme işlemine alınmaz. Bankalardan ücret ödeme işlemleri, resmi iş günlerinde ve resmi iş saatlerinde yapılır. Yerleştirme ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPABİLECEK?

Merkezî Yerleştirmede bir örgün yükseköğretim programına yerleştirilmiş adaylar ile kontenjan sınırlaması olan açık öğretim programlarına yerleştirilmiş olan adaylar, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim ön lisans programlarına Ek Yerleştirme için başvuru yapabilecekler.

Yükseköğretim programlarının 2017-ÖSYS sonuçlarına göre (sınavsız geçiş dâhil) yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Yerleştirme işlemleri kapsamında ilk tercihini yapmayan adaylar ek yerleştirmelerde tercih verme hakkına sahiptir.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİHİNİ KİMLER YAPAMAYACAK?

Sınavsız geçiş dâhil merkezî yerleştirmede açık öğretimin kontenjansız programları dışında bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puana sahip olan adaylar yerleştirilmemektedir. Aynı zamanda kesin kayıt sonunda da kontenjan açığı bulunan programlara ön kayıtla öğrenci alınmamaktadır.

LYS EK YERLEŞTİRME TERCİH ÜCRETİ NE KADAR?

Ek yerleştirme tercihleri 15,00 TL ücreti karşılığında yapılabilecektir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayın ÖSYS Sonuç Belgesi, Adayın mezun olduğu okuldan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi (başarı belgesi mezuniyet belgesi yerine kullanılamaz) Aday ek puandan yararlanarak yerleşmiş ve alan/kol/bölümü diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, ek puan esas olan okul ve alan/kol/bölümden mezun olduğunu gösterir resmi belge, Nüfus cüzdanının onaylı örneği, İkametgâhı ile ilgili beyanı,

Askerlik çağına gelmiş veya daha yukarı yaştaki erkek adaylar için ilgili askerlik şubesinden alınacak “bir fakülte veya yüksekokula kaydolmasında askerlikçe bir sakınca olmadığı”na dair belge 12 adet 4.5 x 6 (cm) ebadında fotoğraf (fotoğraflar son altı ay içinde, önden, başı ve boynu açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde olmalıdır.), Kayıttan önce belirlenip ilan edilecek diğer belgeler.

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak ya da sınavsız geçişle yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri ÖSYS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından (http://kamu.turkiye.gov.tr) İnternet adresinde görülebilecektir.

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz. Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Ancak aslının getirilmesi suretiyle üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz. Gerekli belgeler için mutlaka kayıt yaptıracağınız üniversitenin internet sitesini ziyaret edin. Kayıt için gerekli belgeler bölüm ve üniversiteye göre değişebilir. Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez. Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir. Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir.