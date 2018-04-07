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Maaşını beğenmeyen İtalyan postacının evinde dağıtmadığı 400 kilo posta bulundu

İtalya'nın Torino kentinde, eski bir postacının evinde 400 kilogram ağırlığında dağıtılmamış posta bulundu.

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Polis, adı açıklanmayan 33 yaşındaki eski postacının, maaşı çok az olduğu için dağıtması gereken postayı yerlerine ulaştırmadığını söyledi.
 
Geçen yıl işi bırakan eski postacının sakladığı postalara, yoldaki rutin bir polis aramasında rastlandı. Polis, aracın arka koltuğunda 20 santimetrelik bir bıçakla, 70 adet mektup bulunduğunu söyledi.
 
Bir şeylerin ters gittiğini hisseden polis, daha sonra eski postacının evinde arama yaptı ve 40 kutu daha dağıtılmamış, kredi kartı ve banka ekstreleri, faturalar ve özel mektuplar buldu. Yetkililer, "Yeterli maaş vermiyorlardı, ben de dağıtımı bıraktım" dediği belirtilen eski postacının "hırsızlık", "iletişimi engellemek" ve "silah taşımak" ile suçlandığını açıkladı.
 
Geçen yıl Ocak ayında da 56 yaşındaki bir eski postacının, Vicenza kentindeki evinde 500 kilo dağıtılmamış posta bulunmuştu. 2013'te de Sardunya Adası'ndaki bir eski postacıda 4 yıl boyunca dağıtılmayan 400 kilo postaya rastlanmıştı.
 
(Hürriyet)

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