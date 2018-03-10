Maç nedeniyle 12 Mart'tan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak İstanbul'da, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Bayern Münih arasında 14 Mart'ta oynanacak maç nedeniyle 12 Mart'tan itibaren bazı yolların trafiğe kapatılacağı bildirildi.