Son Dakika Haberleri 10

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Maden ocağında üzerine kaya parçası düşen işçi hayatını kaybetti

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki maden ocağında, üzerine kaya parçası düşen işçi Memduh Manisalı (49), yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 13.30 sıralarında Hacıveliler Mahallesi Oğlankayası mevkiinde faaliyet gösteren maden ocağında meydana geldi. Maden sahasında çıkartılan hafriyatların döküm alanında bulunan Memduh Manisalı'nın üzerine bölgedeki kaya parçası, kayarak düştü. Kanlar içinde kalan Manisalı'yı gören iş arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Manisalı'nın hayatını kaybettiği tespit edildi. Manisalı'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Yatağan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Türkiye´den de izlenebilecek gökyüzü şöleni başlıyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

Kuşlar yuvalarını nasıl yapıyor

En sağlıksız besinler açıklandı!

En sağlıksız besinler açıklandı!

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA