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Mafya dehşeti sosyal medyada yayınlandı

Mafya dehşeti ile ilgili sosyal medyada hızla yayılan görüntüler herkesin dikkatini çekti. Görüntülerdeki kişiye pembe etek giydirip kendisini vurdurttular.

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Yeraltı dünyasının cezaevinde bulunan isimlerinden birinin adamı olduğu ileri sürülen bir gencin kendi ‘babasına’ ihanet etmesi üzerine ‘cezalandırılmasının görüntüleri yayınlandı.
 

Görüntülerde adının T.Z. olduğu belirtilen kişiye pembe etek giydirilmiş. Silah zoruyla “Yediğim ekmeğe şerefsizlik yaptım” dedirtilen adam daha sonra bacağına ateş etmeye zorlanıyor. Kendisini vuran adam bir otomobile bindiriliyor.

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