Son Dakika Haberleri 9

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Mafya liderinin sevgilisi ve adamları Bulgaristan'a teslim edildi

Bulgar mafya liderinin sevgilisi ve adamlarının Bulgaristan'a teslim edilme anları ortaya çıktı.

Haberin
videosu
  • DHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi  ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Sınır kapısında sevgilisiyle kıskıvrak böyle yakalandı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

Ordu'da köprü yıkıldı, Karadeniz sahil yolu ulaşıma kapatıldı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA