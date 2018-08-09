Mafya liderinin sevgilisi ve adamları Bulgaristan'a teslim edildi

Türk polisinin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalanan "Mityo Othice" lakaplı Bulgar mafya babası Dimitar Zhelyazkov'un sevgilisi ve 5 adamı Bulgaristan'a teslim edildi. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlina S.T ile birlikte 6 kişiyi Kapıkule Sınır Kapısı'nda kar maskeli Bulgar özel timine teslim etti. Tutuklanan ve Metris Cezaevi'ne gönderilen Zhelyazkov'un iade sürecinin devam ettiği bildirildi.