Mağduriyet kriterine nakil güncellemesi
Lise yerleştirmelerinde açıkta kalan ya da istediği okula gidemeyenler için nakil süreci başladı. Okul puanı yüksek öğrencilerin mağdur olmasına neden olan ‘ortaokuldabulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ maddeleri değişti. OBP, adresten sonra ikinci kriter oldu.
Bu sene ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ilk tercihlerini yaptı. Fakat 91 bin öğrenci açıkta kaldı. Star’ın da daha önce gündeme getirdiği mağdur öğrencilerin büyük kısmını ‘ortaokullarda bulunuşluk’ kriterini geçemeyenler oluşturdu. Yerel yerleştirmede eşitlik halinde sırasıyla adres, ortaokullarda bulunuşluk, tercih önceliği, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), devamsızlık gibi kriterlere bakılıyordu. Bu nedenle adresi tercih liseye yakın olan birçok öğrenci OBP’si yüksek olmasına rağmen, mezun olduğu ortaokulda kısa süre okuması nedeniyle açıkta kaldı.
MEB’in nakil süreci öncesi yaptığı düzenlemeyle mağduriyete neden olan kriterlerde değişiklik yapıldı. Yeni kılavuzda, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterine yer verilmedi. Nakil kılavuzunda ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterinin çıkarılmasıyla OBP ikinci kriter oldu. Yerleştirmelerde adresin ardından okul puanına bakılacak.
TERCİH SAYISI ARTTI
Bunun yanı sıra yeni sistemde tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu kaldırıldı. Dün başlayan nakil işlemleri 4 farklı dönemde devam edecek. E-Okul üzerinden yapılabilecek LGS nakil işlemlerinde kılavuz ve renkler önemli olacak. Liselerin boş kontenjanları da yine E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, ilk nakil dönemi için 10 Ağustos’a kadar tercih yapabilecek. Tercihler www.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Diğer nakil dönemleri, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de yapılacak.
91 binden çok öğrenci var
Süreci değerlendiren Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, MEB’in ‘her öğrencinin istediği okula gidebilmesi’ için güncellemeler yaptığını belirterek “Açıkta kalanlar dışında, sistem içerisinde yerleşmiş ama yerleştiği yerden memnun olmayan öğrenciler var. Yani zorunlu olarak istemediği okul türüne giden çocuklar var. Onlar da nakil dönemini bekliyordu. Yani aslında nakil sürecine girecek olan 91 binden daha büyük bir kitle var. Veliler kılavuzu ve kılavuzdaki yeni kuralları çok doğru incelesinler. Nakil tarihlerine dikkat etsinler. Tercih edebilecekleri okullar da belli olduğu için istedikleri okul türünden başlayarak listelerini yapıp teslim etsinler. Ben umuyorum ki bu nakil dönemi bir kısım öğrenciyi sevindirecek. MEB’in danışma hattı açıldı. Kafalarında soru işareti varsa mutlaka hem arayıp sorsunlar” diye konuştu.
MERAKLI, DİKKATLİ VE KARARLI OLUN
YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylara dikkatli olmaları önerisinde bulunan Prof. Çotuksöken “Merak uyandıran konuları mutlaka araştırın” dedi.
Üniversiteler için tercihler bugün başlıyor. Adaylar TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 14 Ağustos’a kadar ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercih yapacak. Adaylarla biraraya gelen Maltepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, tercih yapacak öğrencilere meraklı, dikkatli ve kararlı olmaları tavsiyesinde bulundu. Üniversitelerin hangi düzeyde eğitim verdiğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Çotuksöken, “Öğrencilere en büyük tavsiyem arasına katılacakları, aktörü olacakları üniversitenin hangi düzeylerde eğitim verdiğini öğrenmeleridir” dedi.
İSTANBUL AVANTAJ
Üniversiteyi İstanbul’da okumanın avantaj olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çotuksöken şöyle devam etti: “Tercih yapacak adayların meraklı olmaları çok önemli. Dikkatli olmaları, merak ettikleri konular arasında bağlantı kurmaları, farkındalıklarının yüksek olması, karşılaştırmalar yapabilmeleri çok önemli. Hangi il, alan, fakülte ve bölümde ya da programda okumak istediklerini adaylar bilmeli, kararlı olmalılar. Aynı zamanda yerleşke üniversitesinde öğrenim görmeleri çok önemli.”
Bu okulların mezunları iş buluyor
Kariyer ve Yetenek Yönetimi Derneği (CALIBRE), mezunları en hızlı istihdam edilen üniversiteleri açıkladı. Türkiye genelinde farklı üniversitelerden 38 bin 441 üniversite mezunu ile yapılan çalışmada 15 ayrı parametrede üniversiteler değerlendirildi. Mezunları en hızlı iş bulan ilk 10 üniversite şöyle sıralandı: Özyeğin Üniversitesi- Sabancı Üniversitesi- Boğaziçi Üniversitesi- Gebze Teknik Üniversitesi- İstanbul Teknik Üniversitesi- ODTÜ- Koç Üniversitesi- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi- Hasan Kalyoncu Üniversitesi- Yıldız Teknik Üniversitesi.
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