Mağduriyet kriterine nakil güncellemesi

Bu sene ilk kez uygulanan Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler ilk tercihlerini yaptı. Fakat 91 bin öğrenci açıkta kaldı. Star’ın da daha önce gündeme getirdiği mağdur öğrencilerin büyük kısmını ‘ortaokullarda bulunuşluk’ kriterini geçemeyenler oluşturdu. Yerel yerleştirmede eşitlik halinde sırasıyla adres, ortaokullarda bulunuşluk, tercih önceliği, Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), devamsızlık gibi kriterlere bakılıyordu. Bu nedenle adresi tercih liseye yakın olan birçok öğrenci OBP’si yüksek olmasına rağmen, mezun olduğu ortaokulda kısa süre okuması nedeniyle açıkta kaldı.

MEB’in nakil süreci öncesi yaptığı düzenlemeyle mağduriyete neden olan kriterlerde değişiklik yapıldı. Yeni kılavuzda, ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterine yer verilmedi. Nakil kılavuzunda ‘ortaokullarda bulunuşluk’ ve ‘tercih önceliği’ kriterinin çıkarılmasıyla OBP ikinci kriter oldu. Yerleştirmelerde adresin ardından okul puanına bakılacak.

TERCİH SAYISI ARTTI

Bunun yanı sıra yeni sistemde tercih sayısı 3’ten 5’e çıkarıldı. Tercih yapan öğrencilerin farklı okul türü seçme zorunluluğu kaldırıldı. Dün başlayan nakil işlemleri 4 farklı dönemde devam edecek. E-Okul üzerinden yapılabilecek LGS nakil işlemlerinde kılavuz ve renkler önemli olacak. Liselerin boş kontenjanları da yine E-Okul üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler, ilk nakil dönemi için 10 Ağustos’a kadar tercih yapabilecek. Tercihler www.meb.gov.tr veya eokul.meb.gov.tr adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre, öğrenci velisi tarafından yapılacak. Diğer nakil dönemleri, 13-17 Ağustos, 27-31 Ağustos ve 3-6 Eylül’de yapılacak.

91 binden çok öğrenci var Süreci değerlendiren Eğitim Uzmanı Nazik Kösegil, MEB’in ‘her öğrencinin istediği okula gidebilmesi’ için güncellemeler yaptığını belirterek “Açıkta kalanlar dışında, sistem içerisinde yerleşmiş ama yerleştiği yerden memnun olmayan öğrenciler var. Yani zorunlu olarak istemediği okul türüne giden çocuklar var. Onlar da nakil dönemini bekliyordu. Yani aslında nakil sürecine girecek olan 91 binden daha büyük bir kitle var. Veliler kılavuzu ve kılavuzdaki yeni kuralları çok doğru incelesinler. Nakil tarihlerine dikkat etsinler. Tercih edebilecekleri okullar da belli olduğu için istedikleri okul türünden başlayarak listelerini yapıp teslim etsinler. Ben umuyorum ki bu nakil dönemi bir kısım öğrenciyi sevindirecek. MEB’in danışma hattı açıldı. Kafalarında soru işareti varsa mutlaka hem arayıp sorsunlar” diye konuştu.

MERAKLI, DİKKATLİ VE KARARLI OLUN

YKS tercih kılavuzunun açıklanmasının ardından tercih süreci başladı. Adaylara dikkatli olmaları önerisinde bulunan Prof. Çotuksöken “Merak uyandıran konuları mutlaka araştırın” dedi.