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Malatya'da kepçe evin bahçesine girdi: 1 ölü, 3 yaralı

Malatya'da, kontroden çıkan kepçe evin bahçesine girdi, kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan kent merkezine doğru seyir halinde olan kepçe, operatörü E.Ö.'nün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu evin bahçesine girdi. Bahçe etrafındaki barakaları yıkarak içeri giren kepçe, evin önünde bulunan Adile Yiğit (70), gelini Necla Yiğit (32) ile torunu Muhammet Yiğit'e (5) çarptı.

Kazada, kepçenin altına kalan Adile Yiğit olay yerinde hayatını kaybederken, gelini ve torunu Muhammet Yiğit ise ağır yaralandı. İş makinası içerisinde bulunan sürücü E.Ö. de hafif yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Adile Yiğit'in cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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