Malatya'da vücutlarına sardıkları eroin ile yakalandılar Vücutlarına sar

Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında yolcu otobüsünde seyahat eden İ.K ve B.K. isimli şahısların vücutlarına sarılı vaziyette toplam 695.65 gr eroin ile 0.60 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi

Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.