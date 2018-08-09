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Malatya'da vücutlarına sardıkları eroin ile yakalandılar Vücutlarına sar

Malatya'da bir yolcu otobüsünde yapılan denetimlerde 2 kişi vücutlarına sardıkları eroin ile yakalandılar.

  • İHA
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Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir girişinde durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Arama sırasında yolcu otobüsünde seyahat eden İ.K ve B.K. isimli şahısların vücutlarına sarılı vaziyette toplam 695.65 gr eroin ile 0.60 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi
 
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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