Maltepe'de bir kişi, silahla geldiği marketi soyarak kayıplara karıştı
Maltepe'de akşam saatlerinde maskeli bir kişi, silahla geldiği marketi soyarak kayıplara karıştı.
- İHA
Olay, Esenevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde 21.00 sıralarında yaşandı. Cadde üzerinde bulunan bir markete gelen silahlı ve maskeli şahıs, kasada bulunan 2 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Olay sonrası market çalışanı büyük şok yaşarken, olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Polisler çevrede şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan, görgü şahidi bir kişi ise yaşananları mikrofonlara aktardı.
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