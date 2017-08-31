Maltepe’de firari boğa kadına böyle saldırdı

Olay, dün sabah saatlerinde Maltepe, Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sahibinin elinden kaçan bir boğa yolda başıboş bir şekilde gezmeye başladı. Bu sırada alışveriş için olacaklardan habersiz yolda yürüyen bir kadın öfkeli boğanın hedefi oldu. Firari boğanın arkasından gelişini fark etmeyen kadını vatandaşlar uyarması yeterli olmadı. Boğanın kendisine arkasından saldırması ile havalanıp yere düşen kadın ağır yaralandı. Yaralı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Vatandaşlar vakit geçmeden 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans ile gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Boğanın saldırı anı kamerada

Öfkeli boğanın saldırı anı bir cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadının yolda gidişi ve boğanın karşıya geçmeye çalışan kadına boynuzları ile arkasından saldırması görülüyor.