Maltepe’deki cani babayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

Maltepe'de geçtiğimiz günlerde kızları 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'yı pompalı tüfekle vurduktan sonra intihar eden baba Ali Yardım hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Anne Dilek Yardım'ın, 3 Eylül 2017’de eşi Ali Yardım'ın "Sen ya benimsin, ya da kara toprağın, seni de vururum kendimi de yaşatmam" diyerek tehdit ettiği gerekçesiyle koruyucu tedbir kararı talepli şikayette bulunduğu öğrenildi. Bunun üzerine Anadolu 17'inci Aile Mahkemesi'nin 3 ay süreyle Dilek Yardım lehine koruma kararı verdi. Karar 19 Eylül 2017 tarihinde Ali Yardım'a bildirildi ancak Ali Yardım tedbir kararından 4 gün sonra elindeki bıçağı Dilek Yardım’ın boğazına dayayarak "Ya bana evet dersin ya da seni öldürürüm" şeklinde tehdit etti.

Dilek Yardım, eşinin bu tehdidini de mahkemeye bildirince, İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi olayın vehameti, tanık ve mağdur beyanı, doktor raporu ve olayda silah olarak değerlendirilen bıçağın kullanılmış olmasını göz önünde bulundurarak, Ali Yardım’a 7 günlük zorlama hapis verdi.

Hapis kararı verilmesine rağmen Ali Yardım, tedbir kararını ikinci kez ihlal etti. İstanbul Anadolu 17.Aile Mahkemesi kararın ikinci kez ihlal edildiği gerekçesiyle Ali Yardım hakkında bu kez 15 gün süreyle zorlama hapis verdi. Ancak Ali Yardım, kararın tebliğ edilememesi nedeniyle hapis cezasını yatmadı.

Zorlama hapsinin tarafa tebliğ edilmeden uygulanamamasına ilişkin görüş bildiren avukat Mehmet Fırat, "Zorlama hapsi kararları 6284 Sayılı yasa hükümlerine göre şiddet uygulayana bildirilip, itiraz aşaması geçirilmeden uygulanamamaktadır. Bu da bahsi geçen yasanın caydırıcılığını olumsuz etkilemektedir" dedi.

Zorlama hapislerinin uygulanması konusunda yasada değişiklik yapılması gerektiğine dikkat çeken Fırat, "Ayrıca, bu şekilde verilen zorlama hapisleri şiddet uygulayana bildirilmeden uygulanamadığından aleyhine verilen zorlama hapislerini öğrenen eşlerin daha da şiddetlenerek kadın ve çocuklara daha fazla şiddet uygulamaya meyil gösterdikleri de bilinen bir gerçekliktir” şeklinde konuştu.

Fırat, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine dair kanun kapsamında başvuruların yoğun olduğunu belirterek, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde sadece bu yasa kapsamında yapılacak başvuru ve ihlaller ile itirazları inceleyecek en az üçer aile mahkemesinin özel olarak görevlendirilmesi yasanın caydırıcılığını ve kararların daha hızlı, etkin uygulanmasını artıracaktır" ifadelerini kullandı.