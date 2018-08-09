Yüzmek için girdiği Manavgat Irmağı'nda akıntıya kapılarak boğuldu

Manavgat'ta bir otelde çalışan Uğur Çiftçi, arkadaşı Özgür Şahin'le saat 15.30'da Büyük Şelale yakınında serinlemek için ırmağa girdi. Arkadaşının itirazına rağmen bir süre yüzen Uğur Çiftçi, bir anda suda çırpınmaya başladı. Şahin'in yardım çığlıkları üzerine, bölgede gezen bir Alman turist, Çiftçi'yi kurtarmak için ırmağa atladı. Ancak akıntının güçlü olması nedeniyle turist, sudan çıktı. Akıntının sürüklediği Uğur Çiftçi ise gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kurtarma ekipleri Manavgat Irmağı'nda Uğur Çiftçi'yi aramaya başladı. Ekipler, saat 18.00 sıralarında Çiftçi'nin ırmağa girdiği noktanın yaklaşık 30 metre ilerisinde cansız bedenine ulaştı. Uğur Çiftçi'nin cenazesi incelemelerden sonra morga gönderildi.

Gözyaşları içinde arama çalışmalarını izleyen Özgür Şahin ise "Ben sen olmadan nasıl gideceğim. Ablana, ağabeyine ne diyeceğim? Birlikte okula gidecektik. Ben sensiz okula nasıl gideceğim" dedi.