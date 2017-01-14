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Mandaların -23 derecedeki sıradışı beslenmesi

Van'ın Çaldıran ilçesinde mandaların -23 derecedeki sıradışı beslenmesi, Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi tarafından görüntülendi.

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Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, bölgedeki sualtı araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Uzman ekip, -25 derecelik soğuğa rağmen dün de Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Kaz Gölü’nde mandaların beslenmesini görüntüledi. Van-Tatvan Çanakdüzü köyü açıklarında 1953 yılında batan Ruslara ait Akdamar Şilebini keşfedip görüntüleyen Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, bölgedeki sualtı araştırma çalışmalarını sürdürüyor. Murat Kulakaç, Mehtap Akbaş Çiftci, Mehmet Fatih Çelikel, Serkan Ok ve Mustafa Akkuş’tan oluşan uzman ekip, -25 derecelik soğuğa rağmen Van’ın Çaldıran ilçesi sınırlarındaki Kaz Gölü’nde mandaların beslenmesini görüntüledi. Muradiye Şelâlesi’ni besleyen kollardan Kaz Gölü’nde doğada benzerine çok az rastlanan bir olayı görüntülediklerini ifade eden Sualtı Görüntüleme Yönetmeni Tahsin Ceylan,  bölgenin fotoğrafçılar açısından pek çok zenginliğe sahip olduğunu söyledi. Kaz Gölü’nün dip yapısının yoğun bitki örtüsüyle kaplı olduğunu dile getiren Ceylan, "Kaz Gölü’nün büyük bir bölümü kışın buz tutmasına rağmen bazı bölgeleri ince bir buz tabakasıyla kaplı. Hatta bazı alanlar 1 derece olduğu için açıklıklar mevcut. Bölgede hayvancılık yoğun olduğu için bu gölden özellikle mandalar faydalanıyor ve hayvanlar alışagelmiş bir içgüdüyle çoban olmaksızın göle gelip, zaman zaman buzu kırarak nehir tabanından yükselen taze otlarla günlük beslenmelerini tamamlıyorlar. Bu yaşamı en sadeliğiyle görüntülediğimiz, bu ana tanık olduğumuz için mutluyuz" dedi.
 

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