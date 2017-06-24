Manisa bayram namazı saati diyanet.gov.tr Manisa bayram namazı vakti

2017 Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak? Bayram namazı nasıl kılınacak? Manisa bayram namazı vakti ilde yaşayan vatandaşlar tarafından büyük merak konusu. Manisa bayram namazı vakti için gerekli saat ve dakika bilgileri haberimizde bulunuyor. Diyanet tarafından bayram namazı vakitleri açıklandı. Bayram günü namaza gitmeden önce gusletmelidir. Bunun vakti, gece yarısından başlar. Yapılmazsa namazdan sonra yapılmalıdır. Ramazan Bayramı namazı 2 rekattır. Cemaat ile birlikte kılınması gereken bayram namazının sonunda bayram hutbesi yer alır. Manisa Ramazan Bayramı namaz saati Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklandı.

MANİSA BAYRAM NAMAZI VAKTİ

Manisa Ramazan Bayramı namaz saati Diyanet İşler Başkanlığı tarafından açıklandı. Manisa bayram namazı saat 06:31’de kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazları, İslam dünyasındaki birlik ve beraberliğin güzel bir göstergesi olarak bayramların birinci günü, kuşluk vaktinde kılınır. Bayram namazı iki rekat olarak cemaatle birlikte kılınır.

Bayram namazı, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez kılınır. Ramazan ve Kurban bayramının ilk günü kılınır.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci rek'atında üç, ikinci rek'atında da üç kere olmak üzere fazladan altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.