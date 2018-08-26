Manisa'da bedava dondurma dağıtımı metrelerce kuyruğa sebep oldu
Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'ya geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda Manisalılar'a bedava 1 ton Kahramanmaraş dondurması dağıtılırken, almak isteyenler metrelerce kuyruk oluşturdu
- DHA
Manisa'da Cumhuriyet Meydanı'nda Kahramanmaraş Belediyesi tarafından bedava dondurma dağıtıldı. Kahramanmaraş'ta yapılacak 2'nci Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali'nin tanıtımı için yola çıkan dondurma TIR'ı Manisa'da ilgiyle karşılandı.
Vatandaşlar bedava dondurma alabilmek için saatler öncesinden kuyruğa girdi. Dondurma kuyruğu metrelerce uzarken, sıcakta serinlemek isteyenler kuyruktan çıkmadı.
Kahramanmaraş dondurması ustaları da çeşitli şovlar yapıp, vatandaşları eğlendirdi. Bazı vatandaşlar, dev Kahramanmaraş dondurmasını satırla kesmeye çalışırken zor anlar yaşadı. Kuyruk metrelerce uzayınca zaman zaman sıra tartışması da yaşandı. Dondurma dağıtımınının başlamasıyla birlikte dondurma adeta yarış yapıldı.
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