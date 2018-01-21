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Manisa'da bir araç önce yayalara, ardından tren korkuluklarına çarptı: 4 ölü, 2 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir aracın önce yayalara ardından tren korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir aracın önce yayalara ardından tren istasyonu korkuluklarına çarpması sonucu 4 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 45 HV 559 plakalı otomobil, Muradiye-Menemen yolu üzerinde seyir halindeyken, Muradiye Kavşağı mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yayaya ardından ise tren istasyonu korkuluklarına çarptı.

Kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 yaya ile araç içerisinde bulunan 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Aracın sürücüsü ile yolculardan biri ise ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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