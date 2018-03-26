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Manisa'da çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Gözaltına alınan T.K ve H.A'nın ifadelerinde silahlarını çöpe attıklarını belirtmesi üzerine ekipler olay yerinde inceleme başlattı.

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Akıncılar Mahallesi Kumludere Caddesi'nde iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.K. ve H.A silahlarıyla G.G, S.G, S.D. ve S.Ç'ye ateş açtı.

S.D. ve S.Ç. kurşunların vücutlarına isabet etmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kısa sürede gözaltına alınan T.K ve H.A'nın, ifadelerinde silahlarını çöpe attıklarını belirtmesi üzerine ekipler olay yerinde geniş çaplı inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucu, şüphelilerin yalan ifade verdikleri ve olayda kullanılan silahları evlerinde sakladıkları öğrenildi.

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