Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde çekiciyle götürülen gelin arabası şaşkınlığa neden oldu. Adnan Menderes Mahallesi'ndeki TOKİ 3 konutlarında gerçekleştirilecek olan düğünleri için kuaförden müstakbel eşini almaya giden damat, arabanın bozulduğunu belirterek çekici çağırdı. Çekiciyi gören gelin ise büyük bir şaşkınlık yaşadı. Süslenen gelin arabalarıyla birlikte çekicinin üstünde kornalar eşliğinde şehir turu atılırken, olayın kurgu olduğunu öğrenen gelinin şaşkınlığı yerini sevince bıraktı.

Gerçekleştirilen sokak düğününe çekiciyle gelen gelin ve damat ilk danslarını yaparak mutluluklarını sevdikleriyle paylaştı. Damadın ‘Bizi düğün alanına çekiciyle götürür müsün?’ isteğine kayıtsız kalmayan çekicinin sahibi ve damadın arkadaşı Deniz Akova, “Düğün saati yaklaşınca onları kuaförden alarak düğün alanına getirdim” dedi.

Arkadaşlarıyla birlikte böyle bir şey düşündüklerini ve düğünlerine farklılık katmak istediklerini kaydeden oto yedek parça işiyle uğraşan damat Emrah Koşapınar, “Arkadaşlarımızla birlikte düşündük. Başta Deniz abi olmak üzere sağ olsun bütün ihtiyaçlarımızı da o giderdi. Çekiciyi o getirdi. Çekiciyle Manisa turu atalım istedik, farklılık olsun istedik, değişiklik yaptık” derken, gelin Sema Koşapınar ise “Önce şaşırdım araba bozuldu zannettim ama kurgu olduğunu öğrendim. Gayet iyiydi” diyerek eşi Emrah Koşapınar’a teşekkür etti.