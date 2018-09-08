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Manisa'da halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 24 yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 24 kişi yaralandı.

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 Alınan bilgiye göre, eski Muradiye yolunda halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 24 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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