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Manisa'da intihara kalkışan adamı vatandaş canlı yayın yaparak yayınladı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki 6 katlı binanın çatısına çıkan T.Ö. (49), intihara kalkıştı. İş bulamadığı için bunalıma girdiği öne sürülen T.Ö. polisin ikna çabalarıyla eyleminden vazgeçerken, o anları bazı vatandaşların, cep telefonundan canlı yayın yaparak yayınlaması dikkati çekti.

  • DHA
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Olay, bugün saat 10.30 sıralarında, Şehzaadeler'deki Merkez Kavşağı üzerinde meydana geldi. T.Ö., 6 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Apartmanın çatısındaki T.Ö.'yü gören vatandaşlar, polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye önlem amaçlı apartmanın altına hava yastığı açtı.
 
SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR
Bazı vatandaşların intihar girişimini cep telefonlarından görüntülemesi bazılarının da canlı yayın yaparak sosyal medyada yayınlaması dikkat çekti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, binanın çatısına çıkarak bir süre T.Ö'yü ikna etmeye çalıştı. Polisin çabalarıyla ikna olan T.Ö., çatıdan indirilirken, "Şov peşinde değilim, iş arıyorum, yatacak yer istiyorum" dedi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve iş bulamadığı için bunalıma girdiği öne sürülen T.Ö., polis aracıyla ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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