Manisa'da kurban edilecek dana veremli çıktı
Manisa'da Ragıp Kaban isimli vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark etti. Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlendi. Polis de kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.
Manisa’da Et ve Balık Kurumu kesimhanelerinden emekli olan Ragıp Kaban adlı vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark edince kesimi durdurdu.
ŞİKAYETÇİ OLDULAR
Kaban ve birlikte dananın sahibi vatandaşlar karakola giderek satışı yapan kişiler hakkında şikâyetçi oldu.
POLİS BIÇAKLARI TOPLADI
Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlenerek ilaçlandı. Polis de kesimde kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı. (Habertürk)
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