Manisa'da kurban edilecek dana veremli çıktı Manisa'da Ragıp Kaban isimli vatandaş, kurban ettikleri dananın veremli olduğunu fark etti. Hastalıklı danayı zabıta ekipleri imha etti ve kesim alanı kireçlendi. Polis de kullanılan bıçakları imha etmek üzere topladı.