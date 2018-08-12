Manisa'da orman yangını çıktı! Yangını söndürmek için müdahale ediliyor
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Göktaş Mahallesi mevkindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediliyor.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Soma’ya bağlı Göktaş Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İHA'nın haberine göre, ormanlık alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu orman ekiplerine bildirdi.
İhbarı üzerine bölge sevk edilen 4 amfibik uçak, 8 helikopter, 40 arazöz, 6 dozer yangına müdahale etmeye başladı. Ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çalışması sürüyor.
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