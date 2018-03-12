Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde meydana geldi. Kıdırcık Mahallesi'nde ceviz tarlasında çalışan işçileri taşıyan Orhan Demir yönetimindeki 45 J 8347 plakalı minibüs, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde yoldan çıkarak devrildi.



Kazada sürücü Demir ile 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Jandarma, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.