Manisa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 6 yaralı
Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan minibüs kontrolden çıkıp devrildi, 6 kişi yaralandı.
- DHA
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde meydana geldi. Kıdırcık Mahallesi'nde ceviz tarlasında çalışan işçileri taşıyan Orhan Demir yönetimindeki 45 J 8347 plakalı minibüs, Alanyolu Mahallesi Kayalık Mevkii'nde yoldan çıkarak devrildi.
Kazada sürücü Demir ile 5 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, kaza yerindeki müdahalenin ardından Köprübaşı ve Demirci ilçelerindeki hastanelere ambulansla kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma, 6 kişinin yaralandığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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