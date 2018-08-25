Manisa'daki Spil Dağı eteklerinde orman yangını çıktı

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi. Ekipler, yangının dağlık arazide yayılmasının önüne geçmek için çalışıyor. Yangının etkili olduğu bölgenin Spil Dağı Milli Parkı'na 2 kilometre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.
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