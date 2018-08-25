Son Dakika Haberleri 25

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Manisa'daki Spil Dağı eteklerinde orman yangını çıktı

Yunus Emre ilçesi sınırlarındaki Ağlayan kaya mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 4 helikopter ve 8 arazöz yönlendirildi.      
 
Ekipler, yangının dağlık arazide yayılmasının önüne geçmek için çalışıyor.      
 
Yangının etkili olduğu bölgenin Spil Dağı Milli Parkı'na 2 kilometre uzaklıkta bulunduğu öğrenildi.      
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

İşgalci İsrail askeri korkudan hüngür hüngür ağladı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA