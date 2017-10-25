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Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşti

Türkiye eski güzellerinden Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

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Türkiye eski güzellerinden Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi.

Liv Hospital'dan yapılan açıklamada, "18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir." denildi.

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