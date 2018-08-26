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Marangoz atölyesindeki yangın söndürüldü

Maltepe'de 4 katlı binanın giriş katındaki marangoz atölyesinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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Zümrütevler Mahallesi Adalar Sokak'taki 4 katlı binanın giriş katındaki marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında, iş yerinde hasar meydana geldi.

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