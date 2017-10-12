Mardin'de kaza: 2 ölü, 10 yaralı

Kaza, Dargeçit ilçesine bağlı Kılavuz ile Bostanlı köyleri arasında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hüseyin Akyol'un (22) kullandığı motosiklet ile Abdulselam Akay'ın kullandığı 33 D 8606 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Akyol ile arkasında bulunan Hayrettin Akbulut (36) hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Akay ile araçta bulunan Abdullah, Şindar ve Hatice Gezer, Saniye, Hemhat, Ekrem, Beritan, Rukiye ve Osman Demir yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yaralılar arasında durumu ağır olanların olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.