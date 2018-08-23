Market sahibi, hırsızlara pompalı tüfek ile kurşun yağdırdı

Tuzla’da bir benzin istasyonunun marketini soymaya çalışan hırsızlar market sahibi tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. Soygun girişimi ve market sahibinin ateş açma anları kameralara yansırken, lüks otomobilli hırsızlar kayıplara karıştı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Tuzla Tepeören’de bulunan bir benzin istasyonunun marketinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah 05.30 sularında yüzleri maskeli ve elleri eldivenli 4 kişi lüks bir otomobille benzin istasyonunun önüne geldi. Araçta bir kişi beklerken 3 kişi de araçtan inip ilk önce etrafı kolaçan etti. Markette bulunan görevliyi fark etmeyen hırsızlar, kapı kilidini yanlarında getirdikleri levye ile kırıp içeri girdi. O esnada hırsızları fark eden market sahibi Ercan Özyolu, ruhsatlı tüfeğini çıkartıp ateş etmeye başladı. Ateş edilmesiyle korkan hırsızlar otomobillerine binerek kaçmaya başladı. Hırsızların hemen arkasından dışarı çıkan Özyolu, hırsızların bindiği aracın tekerine doğru ateş açmaya devam etti.

Soygun girişimi ve market sahibinin ateş açması kamerada

Yaşanan hırsızlık girişimi ve market sahibinin ateş açması saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde hırsızların lüks otomobille marketin önüne geldikleri görülüyor. Araçtan inen hırsızların levye ile kapıyı açtıkları görülüyor. Dükkan sahibinin ateş açmasıyla hırsızların koşarak araçlarına bindikleri görülüyor. Görüntülerde daha sonra market sahibinin hırsızların peşinden aracın tekerlerine doğru ateş açtığı görülüyor.

“Öyle bir şey ki sanki banka soymaya geliyorlar”

Olay anını anlatan market sahibinin kardeşi Kenan Özyolu, "O akşam ağabeyim burada bekliyor. Kapı kilitli. Lüks bir araç geliyor. Biz bunların müşteri olduğunu düşünerek kapıyı açmaya yöneldik. Baktık ki bunlar kapıyı zorluyor. Ruhsatlı silahımızla korkutma amaçlı çıktık ateş ettik. Bunlar kaçtılar. Pompa çalışanları buradaydı, bunları görünce korkup kendilerini odaya kilitliyorlar. Sanki banka soymaya geliyorlar. Burası küçük market burada ne olabilir ki. Biz bunların yakalanmasını istiyoruz” dedi.