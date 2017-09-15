Son Dakika Haberleri E-gazete 15Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Marmara Denizi'nde 1,2 tonluk köpek balığı yakalandı

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Marmara Denizi'nde avlanan balıkçıların ağlarına yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında köpek balığı takıldı.

Avşa Adası açıklarında palamut avına çıkan balıkçılarca yakalanan "pamuk" cinsi köpek balığı, Beylikdüzü Yeşilvadi Türkiye Deniz Canlıları Balıkçı Kenan Müzesi'ne getirildi. Yaklaşık 4 metre boyunda, 1,2 ton ağırlığında olan balık, görevliler tarafından güçlükle tezgaha taşındı.

Görenleri şaşırtan köpek balığını çocuklar dikkatle inceledi. Köpek balığının fotoğrafını çeken vatandaşlar, müzenin sahibi Kenan Balcı'dan bilgi aldı.

Kenan Balcı, av sezonu başladıktan bu yana yakalanan ilk köpek balığını sergilemeye başladıklarını belirterek, balığın oldukça büyük olduğunu söyledi.

Köpek balığı etinin kanser hastalarına iyi geldiğinin dile getirildiğini aktaran Balcı, bu nedenle hasta ve yakınlarının balığa ilgi gösterdiğini vurguladı.

Balcı, balığın etini pazartesi günü kanser hastaları ve yakınlarına ücretsiz dağıtılacağını kaydederek, derisi ve baş kısmının mumyalanarak müzede sergileneceğini sözlerine ekledi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucusu: Bölgeyi istikrar altına alması nedeniyle ABD, S-400'lerin Türkiye'ye satılmasına karşı

Şanghay İşbirliği Örgütünün kurucusu: Bölgeyi istikrar altına alması nedeniyle ABD, S-400'lerin Türkiye'ye satılmasına karşı

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

Çılgın adam evini kayanın üzerine inşa etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA