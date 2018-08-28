Son Dakika Haberleri 28

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak etkili olacak

Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz'de yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın ülkenin batı, iç ve kuzeydoğu kesimleriyle Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.
 
Marmara'nın doğusu, Güney ve İç Ege, Batı Akdeniz, Osmaniye, Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
 
Yağışların, Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Antalya ve Burdur çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
 
Karadeniz Bölgesi'nde rüzgar, Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'e kuzey ve kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde, dalga boyu 0,5-2 metre olacak.
 
Rüzgarın 3-5 kuvvetinde olacağı Marmara Bölgesi'nde, dalga boyu 1-2 metreyi bulacak.
 
Ege Bölgesi'nde ise rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 2-4, kuzeyinde de 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-2,5 metre arasında gerçekleşecek.
 
Akdeniz Bölgesi'nde rüzgar, batı ve güneybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu ise 0,5-1,5 metre arasında değişecek. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

TSK´dan müthiş klip: Zaferi müjdeleyen Türk Süvarileri

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

Süper Lig tarihinin en çok kazandıran futbolcuları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA