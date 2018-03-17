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Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de kuvvetli rüzgar bekleniyor

Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de akşam saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin genellikle parçalı ve az bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. 
 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının 2 ila 6 derece artacağı, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
 
Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden hafif zamanla orta kuvvette, Marmara, Ege ve akşam saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de kuvvetli (40-60 km/sa.) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 18
 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 20
 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 26
 
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
 
Adana: Az bulutlu ve açık 22
 
Antalya: Az bulutlu ve açık 21
 
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 21
 
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 15
 
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer çok bulutlu 7
 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 19

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