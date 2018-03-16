Marmara ve Ege'ye fırtına uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yarın öğle saatlerinden itibaren batı bölgelerimizde başlayacak olan lodosun akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak pazar günü Marmara´nın doğusu ile İç Ege´de kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara´nın batısı ve Kıyı Ege´de zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.