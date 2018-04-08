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Marmaraereğlisi'nde 2 üvey oğlu ile eşini öldürdüğü ileri sürülen şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 üvey oğlu ile eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı.

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Şüpheli Hayati B'nin İstanbul'dan otomobille Edirne'ye gideceği bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Bulunduğu otomobil Marmaraereğlisi ilçesi Dallas mevkisinde durdurulan Hayati B, gözaltına alındı. Şüpheliyle beraberindeki üvey kızı M.Y, Yeniçiftlik Jandarma Karakoluna götürüldü.

Önceki gün, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokak'taki, Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirmişti. Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'nin (6) cesediyle karşılaşmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğü tespit edilmişti. Olayın ardından, 16 yaşındaki üvey kızı M.E'yi yanına alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli Hayati B'nin yakalanması için çalışma başlatılmıştı.

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