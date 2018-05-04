Marmaris'te kapıda vize uygulamasına yoğun talep

Türkiye ile Yunanistan arasında 'kapı vizesi' uygulaması 2 Mayıs tarihiyle başladı. 30 Eylül tarihinde son bulacak kapı vizesine Türk vatandaşlarının talepleri arttı.

Yunanistan’ın Rodos, Sakız, Simi, Mikonos, Kos ve Sisam adalarına 60 euro karşılığında dört gün önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, online işlemlerle kısa sürede kapı vizesini alıyor. Başvuru formu, banka hesabı, pasaport ve 60 euro ücret ödenerek Schengen Vizesi’nden daha kısa zamanda kapı vizesi alınıyor. Kapı vizesinin başlamasıyla özellikle İstanbul,İzmir, Ankara gibi büyükşehirlerden online olarak müracaatta bulunanların sayısı ilk gün 600 olarak kaydedildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Operasyon Müdürü Sertaç Eraslan, "2 Mayıs itibariyle kapı vizesi olayı başladı, 30 Eylül’e kadar sürecek. Bu kapı vizesi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını, Rusya Federasyonu, Belarus ve Ukrayna vatandaşlarını kapsamaktadır. 2 gündür yoğun bir talep var. Yaklaşık 150 den fazla dosya gönderdik karşı tarafa. Bu tabi Türk vatandaşlarımız için de iyi oldu. Çünkü bütün Schengen prosedürleri haricinde çok basit birkaç evrakla bize gönderip kapıda vize uygulamasını alabiliyorlar. Bu gerçekten Türk vatandaşları için de çok büyük kolaylık” diye konuştu.