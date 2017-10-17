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Marmaris'de görme engelli olarak dünyaya gelen Masal bebeğe devlet eli uzandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde görme engelli olarak dünyaya gelen 4 aylık Masal bebeğin tedavi masrafları devlet tarafından karşılanacak.

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Mevsimlik işçi olarak çalışan Özdemirezeroğlu ailesinin 4 aylık görme engelli kız çocukları Masal için yardım çağrısına AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk'ten destek geldi.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçim sıkıntısı yaşayan ve maddi imkanları bebeklerinin ameliyatı için el vermeyen ailenin yardım çağrısına kayıtsız kalamadığını belirtti.  

 

 

 

"Tedavisine hemen başlanacak"

Hastane, il sağlık müdürlüğü, valilik ve aileyle gerekli görüşmeleri yaptıklarını, Masal bebeğin tedavisine hemen başlanacağını dile getiren Öztürk, "İzmir'de Masal bebeğin ameliyat olacağı hastaneyle görüştük. İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonuyla ulaşım da sağlanacak. Devletimizin her birimi Masal bebeğin görmesi için üzerine düşeni yapacak. Muğla valiliğimiz de her türlü desteğe hazır. Masal bebeğin sağlığına kavuşması için tüm birimler seferber. Devletimizin güçlü eli Masal bebeğin yanında, olmaya da devam edecek." dedi.

Öztürk, Masal bebeğin sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını ve gelişimini bizzat da takip edeceğini kaydetti.

Anne Mirgül Kalbeeva Özdemirezeroğlu da milletvekili Öztürk'ün Masal'ın sağlık durumuyla bizzat ilgilendiğini ifade etti.

Masal'ın ameliyat ve yol masraflarının devlet tarafından karşılanacağı için sevinçli olduğunu dile getiren Özdemirezeroğlu, "Devletimizden Allah razı olsun. Bize sahip çıktılar. Kızımın görmesi için artık umudumuz var. Özellikle milletvekilimiz Nihat Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Devletimiz iyi ki var. Devletimiz iyi ki güçlü." diye konuştu.

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