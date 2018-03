Masum Değiliz'in oyuncu kadrosu ve konusu nedir? Masum Değiliz ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan ve bir süredir tanıtımları yayınlanan Masum Değiliz dizisinin yayın tarihi belli oldu. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken Masum Değiliz'in ne zaman başlayacağını, oyuncu kadrosunu ve hikayesini merak eden vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. Güçlü oyuncu kadrosu ve temposu yüksek senaryosuyla dikkat çekecek dizinin başrol oyuncuları Damla Sönmez ve Ushan Çakır ikilisi ise izleyicilerin ilgi odağı olacak. Şu anda bir tiyatro projesinde birlikte rol alan oyuncu çift, Masum Değiliz’de Selin ve Volkan karakterlerini canlandırıyor. İşte Masum Değiliz'in oyuncu kadrosu ve konusu ile ilgili ayrıntılar...



Geçtiğimiz yıl nişanlanan ve evlilik hazırlıkları yapan Damla Sönmez ve Ushan Çakır, “Masum Değiliz’de birlikte oynamaktan dolayı çok mutluyuz. Dizimiz bu haftasonu başlıyor. Heyecanla bekliyoruz. Şu an beraber rol aldığımız bir tiyatro oyunumuz var. Bir yandan dizi çekimleri ve tiyatro yoğun bir şekilde devam ederken bir yandan da evliliğe hazırlanıyoruz.” diyorlar.



Yapımcılığını Koliba Film-Ata Türkoğlu, yönetmenliğini Serkan İpekören’in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay’ın yazdığı dizide, başrolleri Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Aras Aydın, Ushan Çakır, Sercan Badur ve Oya Unustası paylaşıyor.



Masum Değiliz’in, atv’nin, 2018’e damgasını vuracak en iddialı yapımlarından biri olacağı belirtiliyor.

Masum Değiliz, 31 Mart Cumartesi saat 20.00'de atv ekranlarında.



MASUM DEĞİLİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR?



Yönetmenliğini Serkan İpekören’in üstlendiği, senaryosunu Bekir Baran Sıtkı, Pelin Karamehmetoğlu ve İlke Yeşilay’ın yazdığı Masum Değiliz dizisi, 31 Mart Cumartesi günü saat 20.00’de atv ekranlarında seyircilerin karşısına çıkacak.



MASUM DEĞİLİZ DİZİSİNİN KONUSU



31 Mart Cumartesi günü izleyici ile buluşacak ve merakla beklenen dizinin konusu şöyle; Lise yıllarından beri ayrılmamış üç yakın arkadaş; Mert, Emir ve Volkan. Mert'in nişanın olduğu gün, aralarında Mert'in nişanlısının kardeşi Umut'un da dahil olduğu büyük bir olaya karışırlar ve bu olay hepsinin hayatını değiştirir. O günden sonra her birinin tutması gereken bir söz, korumak zorunda oldukları bir sır vardır. Ama bu sır o kadar büyüktür ki taşıması o genç bedenlere ağır gelecektir.



MASUM DEĞİLİZ OYUNCULARI



Masum Değiliz'de televizyon dünyasının başarılı aktörlerinden Uraz Kaygılaroğlu, Damla Sönmez, Ushan Çakır, Sercan Badur ve daha birçok başarılı isim yer alıyor.







URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?



30 Haziran 1987 tarihinde dünyaya gelen Uraz Kaygılaroğlu, İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümü mezunudur. Aslen Balıkesirli’dir. Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı gençlik dizisinde Can rolünü oynamış, 70. bölümde ayrılmıştır. Fox Tv'de yayınlanan Harem adlı dizide Feminen ağa rolünü canlandırmıştır.



TRT 1'de yayınlanan Eski Hikâye dizisinde Ömer rolünü canlandırmıştır. Aynı zamanda Tam Zamanı adlı bilgi yarışmasının sunuculuğunu yapmıştır. Kanal D'de yayınlanan Takip adlı bilgi yarışmasını sunmuştur. TRT 1'de yayınlanan Yedi Güzel Adam dizisinde Adil Erdem Bayazıt rolünü canlandırmıştır.



2014 yılının haziran ayında Melis İşiten'le dünya evine girdi. Evliliklerinden 2 sene sonra 5 Aralık 2016'da “Ada” adını verdikleri kızları dünyaya geldi.



DAMLA SÖNMEZ KİMDİR?



Damla Sönmez, 3 Mayıs 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Damla Sönmez, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı 2 yıl keman 1 yıl piyano dalında öğrenim gördü.St. Joseph Fransız Lisesi’ni bitirdikten sonra Paris Sorbonne Üniversitesi’nde başladığı tiyatro eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nde burslu olarak tamamladı. New York Black Nexxus Academy’de Stuart Burney ile çalıştı.



2009 yılında “Bornova Bornova” filmindeki rolüyle 46.Altın Portakal Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu”. Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödülleri’nde “Umut Veren Genç Yetenek”, Uçan Süpürge Kadın Filmleri Festivali’nde “Genç Cadı” ödüllerini aldı.