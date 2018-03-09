Mavi Balina adlı oyun WhatsApp üzerinden yayılmaya başladı

Ülkemizde de birçok gencin ölümüne neden olan Mavi Balina adlı oyun hakkında uzmanlar, WhatsApp üzerinden yayılmaya başladığını iddia etti. Polis, gençleri ölüme sürükleyen oyunun talimatlarının Whatsapp, Skype gibi programlar üzerinden geldiğini belirledi. Aileleri de bu konu hakkında uyardı. Mavi Balina oyunu, ülkemizde 4 liseli gencin intiharına neden olmuştu.

Oyun, 50 günde tamamlanması gereken 50 görevden oluşuyor. Görevler ilerledikçe zorlaşıyor ve en son kişiden intihar etmesi isteniyor.

Oyunun varlığı ilk olarak bir Rus gazeteci tarafından ortaya çıkarılmıştı. 12 yaşındaki bir kız çocuğunun ölümünü araştıran gazeteci, oyunla ilgili bilgilere ulaştı. Sonrasında başlatılan yargı süreçlerinde de oyunu geliştiren Rus geliştirici yakalandı ve hapse gönderildi.

WhatsApp üzerinden yayılan oyunun Mavi Balina’nın hangi bölümlerini içerdiği, eskisi gibi kamera ve bağlantı zorululuğuna sahip olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

(Vatan)