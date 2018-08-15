Türkiye'nin işsizlik rakamları nedir Mayıs ayı işsizlik rakamları TÜİK son dakika 2018 işsizlik oranı yüzde kaç oldu? Türkiye'de ne kadar işsizlik var? Türkiye İstatistik Kurumu mayıs ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. İşsizlik mayıs ayında yüzde 9,7 olarak gerçekleşti. Uzun süredir merakla beklenen İşsizlik rakamları TÜİK tarafından açıklandı. Buna göre Mayıs ayı işsizlik oranı yüzde 9,7 oldu. Nisan ayında işsizlik oranı yüzde 9.6 olarak gerçekleşmiş ve işsizlik oranı 2016 Mayıs'tan bu yana ilk kez tek haneli rakamlara gerilemişti. Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile yüzde 11,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 17,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile yüzde 9,9 olarak gerçekleşti. İşte TÜİK son dakika 2018 işsizlik oranları



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs 2018'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.



Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 89 bin kişi azalarak 3 milyon 136 bin kişi oldu.



İşsizlik oranı 0,5 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde; tarım dışı işsizlik oranı 0,6 puanlık azalış ile %11,6 olarak tahmin edildi. Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı 2 puanlık azalış ile %17,8 olurken,15-64 yaş grubunda bu oran 0,5 puanlık azalış ile %9,9 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında 2 yıl sonra tek haneyi görmüştü



İşsizlik oranı Nisan ayında 0,9 puanlık azalış ile yüzde 9,6 seviyesinde gerçekleşmiş, istihdam edilenlerin sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre 852 bin kişi artarak 29 milyon 9 bin kişi, istihdam oranı ise 0,7 puanlık artış ile yüzde 47,9 olmuştu.



İşsizlik oranı öylece 2016 Mayıs'tan bu yana ilk kez tek haneli rakamlara gerilemişti.



Geçtiğimiz yılın aynı ayında işsizlik yüzde 10,2 olarak gerçekleşmişti.

İstihdam oranı yüzde 48,1 oldu

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İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 650 bin kişi artarak 29 milyon 138 bin kişi, istihdam oranı ise 0,4 puanlık artış ile yüzde 48,1 oldu.



Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 97 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 747 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18,8’i tarım, yüzde 19,5’i sanayi, yüzde 7,2’si inşaat, yüzde 54,6’sı ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 0,8 puan, inşaat sektörünün payı 0,3 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,6 puan, hizmet sektörünün payı 0,6 puan arttı.



İşgücüne katılma oranı yüzde 53,3 olarak gerçekleşti



İşgücü 2018 yılı Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 561 bin kişi artarak 32 milyon 274 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı değişim göstermeyerek %72,6, kadınlarda ise 0,5 puanlık artışla %34,4 olarak gerçekleşti.



Mevsim etkilerinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, Mayıs 2017, Mayıs 2018

Kayıt dışı çalışanların oranı %33,7 olarak gerçekleşti



Mayıs 2018 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azalarak %33,7 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre değişim göstermeyerek %22,4 oldu.



Kamu istihdamı %15,1 arttı



Maliye Bakanlığı’nın derlediği verilere göre, 2018 yılı II. döneminde toplam kamu istihdamı 2017 yılının aynı dönemine göre %15,1 oranında artarak 4 milyon 131 bin kişi oldu. Bu artışta, daha önce kamu istihdamında yer almayan taşeronların kamu çalışanı statüsüne (sürekli işçi) geçmesi etkili oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam azaldı, işsizlik arttı



Mevsim etkilerinden arındırılmış istihdam bir önceki döneme göre 98 bin kişi azalarak 28 milyon 681 bin kişi olarak tahmin edildi. İstihdam oranı 0,2 puan azalarak %47,4 oldu.



Mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı bir önceki döneme göre 93 bin kişi artarak 3 milyon 400 bin kişi olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 0,3 puan artarak %10,6 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücüne katılma oranı bir önceki döneme göre değişim göstermeyerek %53 olarak gerçekleşti. Ekonomik faaliyete göre istihdam edilenlerin sayısı, tarım sektöründe 48 bin, inşaat sektöründe 49 bin, hizmet sektöründe 19 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 19 bin kişi arttı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış temel işgücü göstergeleri, Mayıs 2017 – Mayıs 2018







AÇIKLAMALAR



Bu haber bülteninde Mayıs 2018 dönemsel sonuçları; 2018 yılının 14-26. haftalarını içine alan Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsamaktadır.