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Mazgala sıkışan kirpiyi itfaiye kurtardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mazgala sıkışan kirpi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

  • AA
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde mazgala sıkışan kirpi itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı. 

Bağlık Eser Sokak'ta yağmur suyu kanalı üzerindeki mazgalda kirpinin sıkıştığını gören vatandaşlar, durumu Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla mazgalı genişleterek kirpiyi kurtardı.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelen ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine gittiğini ve sıkışan kirpiyi kurtararak doğal yaşamına bıraktıklarını ifade etti.

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