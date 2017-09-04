Medyum 24 gün sonra düzelir diye büyü yaptı, 29'uncu günde boşandı

Sosyal medyada kendini hoca ve medyum olarak tanıtan kişiler Vatandaşları muska ve büyü vaadiyle kandırmaya devam ediyor. Dolandırıcıların son kurbanı ise İstanbul’da yaşayan 31 yaşındaki N.D. 3 yıllık imam nikâhlı eşiyle arasının düzelmesi için Medyum Olcay isimli kişiyle iletişime geçen kadın yapılacak işlemler için 10 bin liraya yakın para ödedi. Ancak işlemlerin sonunda istediği sonucu alamadı. N.D., “Paramı alamayacağım. Eşimi de kaybettim” ifadelerini kullandı.

‘EVLİLİĞİMİ KURTARMAK İSTEDİM’

N.D. 2012 yılında imam nikâhıyla evlendi. 2016 yılında evliliğinde sorunlar yaşamaya başladı. Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine sosyal medyadan Medyum Olcay isimli kişiye ulaştı. N.D. yaşanılanları şöyle anlattı: “Medyum Olcay’ı aradım. Açmadı WhatsApp’tan yaz dedi. Sonra her şeyi anlattım. Çok çaresizdim. Eşimin bana bağlanması, eski günlerimize dönmek için yardım istedim. Medyum Olcay, bana hem papaz büyüsü hem de bez bebek büyüsü yapacağını ve kargoyla yollayacağını söyledi. 10 bin liraya kadar da maliyet çıkardı.”

‘29. GÜN BOŞANDIK’

“Ankara’dan kargoyla muska ve büyüyü yolladı. Muskayı eşimin yattığı yere bez bebeği de 23 gün çamaşırlarının içinde tuttuktan sonra toprağa gömmemi söyledi. Bana 24. gün kesin garanti sonuç alırsın. Eski günlerinize dönersiniz dedi. 29. gün eşim eve gelerek benden boşandı.”

‘ALLAH İSTEMEDİ’

“Medyumu aradığımda, ‘demek ki Allah istemedi’dedi. Beni dolandırdığını ve paramı geri istediğimi söyledim. Küfürler etti. ‘Rızanla yaptık’ dedi. Benim gibi başka insanları da dolandırdığını öğrendik. Bizim gibi çaresiz insanların umudunu kullanıyorlar. Ben yandım başkaları yanmasın. İnanmasınlar bunlara.” Sonra dolandırıldığım için konuyu savcılığa taşımak istedim, Ancak savcıya durumu anlattığımda ‘Senin yaptığın da suç, sana da işlem yapmak gerekiyor’ deyince adliyeden kaçtım.

Kaynak:Vatan