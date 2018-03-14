Mehmet Çevik kimdir Çiftlik Bank ile ilgisi nedir Mehmet Çevik nereli kaç yaşında

Mehmet Çevik kimdir nereli kaç yaşında soruların yanıtları gündemde çıkan olaylardan dolayı araştırılan konular arasında. Mehmet Çevik, Çiftlik Bank'ın basın danışmanıydı. Çok kısa sürede on binlerce kişiden yüz milyonlarca lira toplayan ve aylardır gündemde olan, haklarında bir dizi suç duyurusu bulunan Çiftlik Bank sırra kadem bastı! Yatırdıkları paraları almak için şirketin merkezine giden vatandaşlar, şirketin sessiz sedasız boşaltıldığını öğrendi. Bu dolandırıcıların yanında bir de tanıdık bir yüz vardı.O yüz Mehmet Çevik'ten başkası değildi. Tiyatro ve sinema oyuncusu Mehmet Çevik, Çiftlik Bank'ın medya ve iletişim danışmanıydı. En son Diriliş Ertuğrul dizisinde Deli Demir karakterini canlandıran oyuncu Mehmet Çevik, Çiftlik Bank'ın hem 14 Aralık'ta İnegöl'de hem de dün Konya Tuzlukcu'da temelini attığı tesislerde kürsüye çıkarak şirketin hedefleri ve mevcut durumu ile ilgili açıklamalar yapıp, Çiftlik Bank'ı savunmuştu. İşte Mehmet Çevik hayatı kariyeri hakkında merak edilenler..



DİZİDE SAADET ZİNCİRİNİ ÇÖKERTMİŞTİ



İşin komik yanı ise; Mehmet Çevik Lise Devriyesi dizisinde polisti ve dizideki görevi saadet zinciri yapan çeteyi oğluyla çökertmesiyle sona ermişti.







MEHMET ÇEVİK KİMDİR?



Mehmet Çevik, 1 Aralık 1961 tarihinde Kahramanmaraş, Elbistan'da doğmuştur. Çocukluk yılları İzmit'in Yenidoğan ve Gültepe mahallelerinde geçti. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünden 1986 yılında mezun olmuştur.



Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünce, Kıbrıs Devlet Tiyatrosunda görevlendirildi. 1997 yılında Kocaeli Şehir Tiyatrosuna tayin oldu. Halen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevi devam etmektedir. Mehmet Çevik 'in yönettiği 'Çıkmaz Sokak Çocukları' oyunu ise 1 Aralık 2014 tarihinde Tiyatro Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye geneli "1. Anadoninde en iyi oyun ve prodüksiyon kategorisinde ödül aldı.

2006 yılında "Sağır Oda" adlı dizide Orhan Kılıç, Çağla Kubat, Engin Cezzar, Mahir Günşiray, Arsen Gürzap, Köksal Engür, Ertan Saban ile birlikte oynarken "Zahit" karakterini canlandırdı.



2007 yılında ise "Menekşe ile Halil" adlı dizide Sedef Avcı, Kıvanç Tatlıtuğ, Hasan Küçükçetin, Fırat Tanış, Yıldız Kültür, Murat Daltaban ile beraber rol almıştır.



Orhan Kemal'in Hanımın Çiftliği adlı romanından uyarlanan 2009 yılında "Hanımın Çiftliği" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Özgü Namal, Caner Cindoruk, Necip Memili, Hakan Boyav, Mehmet Ali Oral, Ali Düşenkalkar ile birlikte oynarken Mehmet Çevik Özgü Namal'ın babası rolünde "Cemşir" karakterini canlandırmıştır.



10 Aralık 2014 tarihinde TRT 1'de başlayan "Diriliş: Ertuğrul Gazi" adlı dizide Engin Altan Düzyatan Ertuğrul Gazi'yi canlandırırken Esra Bilgiç, Halime Hatun karakterini canlandırdı. Diğer rollerde ise Kaan Taşaner, Didem Balçın, Serdar Gökhan, Hülya Darcan, Levent Öktem, Hakan Vanlı, Serdar Deniz, Turgut Tunçalp, Mehmet Çevik, Cavit Çetin Güner, Hande Subaşı ve Osman Soykut gibi isimler rol aldı.



Filmleri ve Dizileri :

2014 - Diriliş: Ertuğrul (Deli DEmir) (TV Dizisi)

2013 - Şeytan-ı Racim (Bakırcı Mehmet) (Sinema Filmi)

2013 - Güzel Çirkin (Asayiş Şube Müdürü Remzi) (TV Dizisi)

2011 - 2012 - İffet (Ahmet) (TV Dizisi)

2009 - 2010 - Hanımın Çiftliği (Cemşir) (TV Dizisi)

2009 - Aynadaki Düşman (Tahir Baba) (TV Dizisi)

2007 - Menekşe ile Halil (Hasan) (TV Dizisi) (13 Bölüm)

2006 - Sağır Oda (Zait) (TV Dizisi)

2005 - Kırık Kanatlar (Turgut) (TV Dizisi)

2003 - Mühürlü Güller (TV Dizisi)

2003 - Kasabanın İncisi (TV Dizisi)

1996 - Kurtuluş (TV Dizisi)

1991 - Peri Kızı (TV Dizisi)

1990 - Tembel Ahmet (TV Dizisi)