Mekan sahibine kızdı, mekanın camlarını taşladı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde mekan sahibine kızan öfkeli şahıs, birahanenin camlarını taşla kırdı.
- İHA
Olay, gece yarısı Hacıevhat Mahallesi Şehit Selim Vural Caddesi üzerindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, işletme sahibine sinirlenen R.İ, öfkesine dayanamayarak, birahanenin camlarını taşladı.
Camları kırılan birahanede maddi hasar meydana geldi. Saldırgan R.İ, polis ekipleri tarafından karakola götürüldü
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