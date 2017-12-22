Mekan tasarımında yeni dönem

Türkiye’de ve dünyada yaptığı başarılı eserlerle anılan iç mimar Ceren Sakin, Uzakdoğu Felsefesi olan Feng Shui ile mekanlardaki verimi arttırmaya odaklı planlanan çalışmaları sayesinde tasarımda yeni bir dönem başlattı.

Feng Shui Felsefesi’nin getirdiği inanışa göre, uygulandığı alanlarda misafirler üzerinde mekanda daha fazla vakit geçirme arzusu oluşturduğu, renk armonisinde yakalanan uyum sayesinde içsel rahatlama sağladığı, bereketi arttırdığı ve ticaret hacminde büyümeye odaklı olumlu gelişmelere sebebiyet verdiği biliniyor.

Aynı zamanda doğada yaşam ve outdoor içerikli Avfest Dergisi yazarı olan Sakin, Feng Shui ile tasarlanan evlerin, restoranların, kafelerin, iş yerlerinin ve benzer mekanların huzur, bereket ve sıcaklık anlamında mutlak başarı yakaladığına da dikkat çekiyor. Doğal yaşamın tüm olumlu yanlarını tasarımlarına yansıtan yenilikçi iç mimar, tamamlanmış sair alanlar üzerinde de iyileştirme çalışmaları yapıyor.